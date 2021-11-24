Babasına verdiği sözü tuttu, öğretmen oldu

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Sungurlu Fen Lisesi'nde bir program düzenlendi. Düzenlenen törene, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü merhum Ahmet Özdemir'in kızı Müberra Feyza Özçalık'ın konuşması damga vurdu.

Genç Öğretmenler adına konuşma yapan Özçalık, "Burada sizlerle birlikte olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Hem ilkokul, hem de lisedeki Öğretmenlerimin huzurunda konuşmaktan çok mutluluk duydum. Beni Öğretmenlik mesleğine teşvik eden, Sungurlu ilçe Milli Eğitim Müdürü iken vefat eden babam Ahmet Özdemir'e teşekkürlerimi bir borç bilirim. Babama vermiş olduğum sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.