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Ağrı'nın 'Çalıkuşu' Özlem öğretmen

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünde görev yapan okul öncesi öğretmeni Özlem Doğan (28), Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' romanındaki Feride karakteri gibi tüm zorluklara rağmen çocukların eğitimden yoksun kalmaması için büyük bir özveriyle görev yapıyor. 'Binik Bilimciler Projesi ile birincilik ödülü alan Doğan, "Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir yıldız benim için. Ben öğretmenliğim boyunca bu yıldızları tek tek keşfetmeyi istiyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Kasım 2021 20:33
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Ağrı'nın 'Çalıkuşu' Özlem öğretmen

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaya gelen okul öncesi öğretmeni Özlem Doğan, babasının doğduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde görev yapıyor. 4 yıl önce atandığı köy okuluna gelerek Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' romanının kahramanı Feride gibi Anadolu'nun ücra köşelerinde eğitim hizmeti veren Özlem öğretmen, hem çocukların eğitimden yoksun kalmaması hem de karşılaştıkları sorunların çözümü için özveriyle görev yapıyor. Başarılı bireyler yetiştirmek için büyük çaba sarf eden Özlem öğretmen, ilk olarak veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgisini artırmak amacıyla, öğrencilerin ailelerini evlerinde ziyaret etmeye başladı.

'MİNİK BİLİMCİLER' PROJESİNE ÖDÜL

Öğrencileri ile tek tek ilgilenen Özlem öğretmen, 'Minik Bilimciler Projesi' kapsamında her ay farklı etkinlikleri hayata geçiriyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen proje yarışmasında birincilik alan proje hakkında konuşan Doğan, "Daha önce batı bölgesinde yaşamış ve çeşitli özel okul öncesi kurumlarında çalışmış bir öğretmen olarak öğrencilerin yaşayarak öğrenme metodunda duyu organları ile öğrendikleri bilgileri zorlanmadan kalıcı hale getirdiklerine inanıyorum. Bu nedenle de hazırlamış olduğum proje düşünceyi temel alan bir projedir. Projemiz, öğrencilerin küçük yaşta bilimi sevmelerini sağlamak ve bilime karşı olumlu bir bakış açısı kazandırmak, tamamen yaparak, yaşayarak öğrenimlerini temel alan, üretkenliklerini, sorgulama becerilerini, yaratıcılıklarını ve teknolojinin doğasını anlamalarını sağlayan bir projedir.

'Minik Bilimciler Projesi' ile okul öncesi öğrencilerinin planlanan program çerçevesinde her ay belirlenen tema ile ilgili bilimsel etkinliklerle buluşması sağlanmaktadır. Projenin en çarpıcı yanı ise ekonomiklik ilkesine dayanması, maliyetinin yok denecek kadar az olması, geri dönüşüme dayalı bir proje olmasıdır. Proje, bilimi okul öncesi öğrencilerine eğlenerek öğretme ve farkındalıklarını arttırma temeline dayalıdır. Öğrencilerin bakış açısını genişletmek, onları bilimle tanıştırmak, bilimin, teknolojinin doğasını anlamalarını sağlamak, yaratıcılıklarını, üretkenliklerini arttırmak ve bilimin ışığında problemlerini kendi çözebilen, üreten, sorgulayan, inceleyen, düşünen bireyler haline gelmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

'HER ÇOCUK KEŞFEDİLMEYİ BEKLER'

Sene kaybetmemek için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi okul öncesi öğretmenliğini tercih ettiğini, hem okuduğunu hem de çalışarak tecrübe kazandığını dile getiren Doğan şunları söyledi: "Liseyi birinci olarak bitirdim. Lisede çocuk gelişimi, üniversiteyi açık öğretimden okudum. Açıktan kazanınca hem okudum hem çalıştım. Babamdan, küçükken doğduğu memleketi Ağrı ili Eleşkirt ilçesini dinlerdim. Ben de babamın doğduğu memleketindeki çocuklara hizmet etmek istedim. 2018 yılında Eleşkirt Değirmenoluğu İlkokulu'na atandım. Küçüklüğümden beri okul öncesi öğretmeni olmak istedim. Bu dönemin kritik bir dönem olduğu, bu dönemde öğrenilen her şeyin kalıcı olduğu gerçeğini bilmem hayatlarına bir nebze de olsun dokunabilmeyi istemek hedeflerimden biri oldu. Atanmadan önce kendime bir söz vermiştim. Ne olursa olsun çocuklar için elimden geleni yapacağım. Köyde olmanın çocukların yaşantılarındaki, üretken ve yaratıcı düşüncelerinden kısıtlılık bölge çocuklarımız için 'Minik Bilimciler Projesi'ni ortaya çıkarmama sebep oldu.

Hem bilimi sevmeleri, teknolojinin doğasını anlamalarını sağlamak, sorgulama üretme becerilerini desteklemek adına her ay belirlediğimiz temalarda bilimsel etkinlikler gerçekleştirdik. Değerler eğitimi kapsamında sorumluluk ve sabır projeleri gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşlerine çıktık. Oyun oynarken çok şey öğrendik. Sınıfımız bir anda bir laboratuvara dönüştü deneyler yaptık, turşular kurduk, vitamin partileri yaptık, evimiz sığınağımız oldu, afet bölgesi oldu. Yaparak, yaşayarak, deneyerek, keşfederek çok şey öğrendik. Eğitimde benimsediğim denizyıldızı hikayesi öğretmenliğime ışık oldu. Elimden gelse tüm çocukların kalbine, hayatına dokunmak isterim. Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir yıldız benim için. Ben öğretmenliğim boyunca bu yıldızları tek tek keşfetmeyi istiyorum."

#okul öncesi öğretmeni# Özlem Doğan# Reşat Nuri Güntekin# Çalıkuşu
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