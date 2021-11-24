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Şükran öğretmen: Kızların okullu olması bize en büyük hediye

Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF'in 2004 yılında ortaklaşa başlattığı 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası kapsamında gönüllü olarak görev yapan öğretmen Şükran Çelik Geçken, 15 yıl önce kız çocuklarının okula kazandırılması için gittiği Van'ın Tuşba ilçesinin kırsal Güveçli Mahallesi'ni ziyaret etti. Buradaki okulda öğrencilerle sohbet eden Geçken, kız öğrenci sayısının erkek öğrencilerin sayısından fazla olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Şükran öğretmen, "Bize en büyük hediye işte budur" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Kasım 2021 21:18
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Şükran öğretmen: Kızların okullu olması bize en büyük hediye

'Haydi Kızlar Okula' kampanyası kapsamında 2006 yılında gönüllü olarak görev yapan Türkçe öğretmeni Şükran Çelik Geçken, meslektaşlarıyla birlikte köylerde kapı kapı dolaşarak kızlarını okula göndermeyen aileleri ikna etmeye çalıştı. Öğretmenler, bazı babaların, "Zaten göndersek de bir şey olmaz. Ceza da gelse cezamı öderim ama kızımı göndermem" sözlerine rağmen yılmadı, çok sayıda kız çocuğunu okula kazandırdı.

KIZ ÖĞRENCİLERİN SAYISI ERKEKLERİ GEÇTİ

Van'ın Tuşba ilçesinde o dönem köy statüsünde olan kırsal Güveçli Mahallesi'ne 15 yıl aradan sonra yeniden giden Şükran Çelik Geçken, Güveçli İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ortaokulda 87 kız 79 erkek, ilkokulda ise 83 kız 81 erkek öğrencinin eğitim gördüğünü öğrenen Geçken, kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerden fazla olması nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

O dönem yaptıkları çalışmaları okuldun öğrencileriyle paylaşan Geçken, "Biz öğretmenler olarak sizin daha başarılı olmanız için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sizin başarılı olmanız bizim için çok büyük mutluluk kaynağıdır. O yüzden siz de elinizden geleni yapın ve hayalleriniz doğrultusunda çok çalışın. İlerde topluma faydalı kendi ayakları üzerinde duran bireyler olun" dedi.

'ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK HEDİYESİ'

Güveçli köyünde kız çocuklarının okullaşması için büyük mücadele verdiklerini belirten Şükran Çelik Geçken, "2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve UNİCEF'in iş birliğiyle başlatılan 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası çerçevesinde öğretmen arkadaşlarla beraber bu köye geldik. Bu köyde görev yapan öğretmen arkadaşlarımızla beraber kız ve erkek çocuklarımızın kaydını yaptık. Aradan geçen 15 yıl sonra buraya geldik ve o dönemdeki çalışmaların sonucunu görmek bizi çok mutlu etti. Burada kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısını geçmiş durumda. Öğretmenler gününün en büyük hediyesi bizim için bu. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, bilimin ışığında değerlerimize önem vererek ben ve tüm öğretmen arkadaşlarım, bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Aziz şehit öğretmenlerimizin geride bırakmış olduğu bu kutsal göreve elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışacağız. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

ARTIK HEPSİNİN HAYALİ VAR

Okula devam eden kız öğrencilerin ise hepsinin artık hayalleri var. Kimi öğretmen, kimi doktor, kimi polis kimi de mühendis olmak istiyor. Ortaokul öğrencisi Rabia Çallı, kızların da erkeklerin de okula gitmesi gerektiğini belirterek, "Kimse buna engel olmamalı. Herkesin okuma hakkı olmalı" dedi.

Ablası veterinerlik bölümünde okuyan ortaokul öğrencisi Perihan Batın ise, "Ablam hayalini gerçekleştirdi ve veterinerlik bölümünü okuyor. Bize de çok güzel örnek oldu. İnşallah biz de hayallerimizi gerçekleştiririz" diye konuştu.

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