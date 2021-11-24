İSKİ'nin 2022 bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 10 milyar 364 milyon liralık 2022 yılı bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

İSKİ Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yapılan toplantıda, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, bütçe, devam eden ve planlanan yatırımlar üzerine sunum gerçekleştirdi.

Mermutlu, 2022 yılı gelirlerinin 9 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, gider bütçesinin ise 10 milyar 364 milyon TL olarak hesaplandığını söyledi.

Komisyon raporlarında ise bütçedeki 610 milyon liranın iç ve dış borçlanma ile karşılanacağı kaydedildi.

Su gelirlerinin 8 milyar 139 milyon 580 bin lira olduğunu belirten Mermutlu, "2022 yılı 9 milyar 754 milyon TL olan gelir bütçesinin yüzde 84'ü su satış gelirlerinden, yüzde 11'i İller Bankası payından, yüzde 5'i kira, faiz ve para cezaları gibi diğer gelirlerden oluşmaktadır. 2022 yılı 10 milyar 364 milyon TL olan gider bütçesinin yüzde 48'i yatırımlara, yüzde 33'ü mal ve hizmet alımlarına, yüzde 13'ü personel giderlerine, yüzde 6'sı cari transferler, yedek ödenek, faiz giderleri, sermaye transferlerine ayrılmıştır." diye konuştu.

İnsani Su Hakkı uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili Sayıştay kararına değinen Mermutlu, İSKİ Yönetim Kurulu kararıyla bunu kaldırdıklarını ve Cumhurbaşkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kanun teklifi sunduklarını hatırlattı.

- Su tarifelerinde değişiklik talebi

Sayıştay'ın içme suyu ve atık su tarifelerinin ayrı olarak tarifelendirilmesini talep ettiğini anlatan Mermutlu, bu amaçla su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinde değişikliğe gitmek istediklerini ifade etti.

Raif Mermutlu, içme suyu amortisman ve işletme giderini metreküp başına 6,23 lira, atık su bedelinin ise 2,65 lira olarak hesapladıklarını kaydetti.

İstanbul'da mevcut konut birinci kademe (0-15 metreküp tüketim) mevcut su birim fiyatı 5,56 TL olarak uygulanıyor.

Genel Kurul'da daha sonra siyasi parti temsilcileri grupları adına konuştu.

- MHP'li Yılmaz'dan "içilebilir su" eleştirisi

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'nun konuşmasına değinerek, "İSKİ Genel Müdürü 'Bu gelir ve giderle biz ancak rutin işleri yaparız, yeni bir yatırım yapamayız.' diyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın sözlerine CHP'li meclis üyeleri tepki gösterirken Meclis'te kısa süreli gerginlik yaşandı.

Volkan Yılmaz, 5 kişilik bir aile olarak yaklaşık 400 lira su faturası ödediklerini, 10 damacanaya 200 lira verdiklerini söyledi.

İSKİ sitesinde "içilebilir su" ibaresinin yer almasına karşın suyu musluktan içemediklerini belirten Yılmaz, musluklardan içilebilir su akıtılmadığı için fazladan 200-250 lira içme suyu faturası ödediklerini kaydetti.

Köylere indirimli su verilmesi uygulamasını AK Parti ile yeniden Meclis'ten geçireceklerini anlatan Y ılmaz, alınan su ücretlerinin de iadesini talep ettiklerini aktardı.

CHP adına konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da girdi maliyetlerinin yükseldiğini ifade ederek, su fiyatlarının enflasyonun altında kaldığını savundu.

Odabaşı, MHP Grup Başkanvekili Yılmaz'ı İSKİ'nin verdiği suyun kalitesi üzerinden eleştirerek, "Sanırım Volkan Bey 2019'da İstanbul'a geldi. 2019'dan önce bu şehirde su musluktan içilmiyor muydu? İstanbul'da tüm şebeke suyu içilebilir durumdadır. İçilemez olsa çay, kahve ve yemek yapılamaz. Sayın başkanın faturası da dediği kadar yüksek çıkmaz." dedi.

- "İSKİ alzaymır olmuş gibi çalışıyor"

AK Parti adına konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, insani su hakkının kaldırılması ile birlikte su fiyatlarına yaklaşık yüzde 25 gizli zam yapıldığını kaydetti.

İSKİ'nin altyapı çalışmalarının vatandaşların hayatını zorlaştırdığını ifade eden Cin, şöyle konuştu:

"Açık bırakılan çukurlar can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Kapatılan çukurlar tekniğine uygun kapatılmadığından tekrar tekrar çukurlar oluşuyor. Kimse kusura bakmasın, bırakın hizmet anlayışının gelişmesini, İSKİ alzaymır olmuş gibi çalışıyor. İSKİ'nin gündeminde sadece zamlar ve borçlanma var. Vatandaşın insani su hakkına çökerek, İstanbul'un suyuna yüzde 40 zam yaparak, yatırımları azaltarak, her işi krediyle yaparak bu işin altından kalkmanız imkansız. Şu ana kadar gösterdiğiniz performansa göre su fiyatları, borçlar, personel giderleri artıyor, hizmet kalitesi ve yatırımlar düşüyor."

- İSKİ daire başkanının savcıyı şehit eden teröristleri övdüğü iddiası

Şahıslar adına konuşan AK Parti'li Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, İSKİ ve İBB yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

İSKİ daire başkanının, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven paylaşımlar yaptığını ve sonrasında sosyal medya hesabını kapattığını savunan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir insanı yaşatmanın kutsal olduğuna inanan bir medeniyetten geliyoruz. Biz bir insanı öldürmenin bütün insanlığı yok etmek olduğuna inanan bir inancın mensuplarıyız. Oysa sizin daire başkanınız insan öldüren terör örgütlerinin bayraktarlığını yapıyor. Ve siz bu gibi insanlara İstanbul halkının kaynağı olan makamları emanet ediyorsunuz. Bu ayıp size yeter."

Yüksel'in sözlerine CHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat cevap vererek, bahsedilen daire başkanının Secaattin Varer olduğunu söyledi. Varer'le ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Akpolat, "Bizzat genel müdürün talebi doğrultusunda soruşturması devam ediyor. Savaş meydanlarında kurulan bir parti terör örgütleriyle yan yana gelemez." dedi.

Eleştirilere yanıt veren İSKİ Genel Müdürü Mermutlu, Varer'in 1994'ten bu yana kendileriyle çalıştığını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İSKİ'nin şebeke suyunun kalitesine de değinen Mermutlu, "Ben içiyorum, siz de içebilirsiniz. Bu damak tadı ile ilgili bir durum." diye konuştu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İSKİ bütçesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Öte yandan İSKİ'nin 2022 yılı içme suyu ve atık su tarife teklifi ise aralık ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula ertelendi.