İsveç'in Başbakanı, göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç Parlamentosu tarafından ülkenin yeni Başbakanı seçilmesinden yaklaşık 7 saat sonra görevinden istifa etme kararı adlığını duyurdu. İsveç'in ilk kadın Başbakanı seçilen Andersson yaptığı basın açıklamasında, Parlamento'da sağ partilerin bütçesinin geçmesinin ardından koalisyon ortağı Yeşiller Partisi'nin hükümetten çekilmesinin üzerine Başbakanlık görevinden istifa kararı aldığını kaydetti. Andersson, "Parlamento Başkanı'na, Başbakanlık görevinden istifa etmek istediğimi aktardım. Bu, bir partinin istifa etmesi durumunda koalisyon hükümetinin istifa etmesi gerektiği anayasal bir uygulamadır. Meşruiyeti sorgulanacak bir hükümete liderlik etmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir azınlık hükümetinin başkanının yalnızca Sosyal Demokratlardan olur olmaz yeniden göreve seçilmeyi umduğunu belirten Andersson, tek parti hükümetinin lideri olarak yeniden denemeye hazır olduğunu bildirdi.

Öte yandan bugün ülkenin yeni başbakanını oylamak üzere toplanan İsveç parlamentosu, yapılan oylamada Magdalena Andersson'ı başbakan seçmişti. Maliye Bakanı görevini yürüten Andersson, ülkenin ilk kadın Başbakanı olarak tarihe geçmişti. Ayrıca 54 yaşındaki Sosyal Demokrat lider Andersson, İsveç'te kadınlara oy kullanma hakkı verilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra ilk kadın Başbakan seçilmesinin ardından parlamentonun bazı kesimleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.