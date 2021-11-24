Galata Kulesi'nde öğretmenler gününe özel video gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili video mapping gösterisi yapıldı. Vatandaş ve turistlerin ilgiyle izlediği gösteride, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eğitim seferberliği ilgili fotoğraflar yansıtıldı.

Yaklaşık 4 yıl önce teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafının da kullanıldığı video mapping gösterisinde, şehit olan öğretmenlerin adları da kulenin duvarına yazıldı.