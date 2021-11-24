CB Başdanışmanı: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral'dan muhalefete sert sözler geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin canı cehenneme", "Müptezeller" gibi ifadelere yer verdi.
Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral, yurttaşların artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki gösteren muhalefeti ağır sözlerle hedef aldı.
Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin canı cehenneme!", "Müptezeller" dedi.
Saral'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!"
Bilumum muhalefet;Hepinizin canı cehenneme..!Siz asla ve kata bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız.Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..!Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz,yazıklar olsun..!Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz...Hadiyin ordan müptezeller..!Oktay SARAL (@oktay_saral) November 23, 2021