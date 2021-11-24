Bakan Varank kaza yapan muhabiri evine bıraktı

Bloomberg News muhabiri Fırat Kozok evine giderken trafik kazası yaptı.

Kaza sonrasında yol kenarından beklerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendi kullandığı aracı kazanın olduğu bölgeden geçerken Gazeteci Kozok'u görerek aracına aldı.

Fırat Kozok o anları Twitter hesabında şu ifadelerle paylaştı:

"Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı. Samimiyet ve doğallık için teşekkürler".