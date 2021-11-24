Bakan Varank kaza yapan muhabiri evine bıraktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ankara'da evine giderken yolda kaza yapan Bloomberg News muhabiri Fırat Kozok'u aracına alarak evine bıraktı. Olay kaza yapan Kozok'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Kasım 2021 22:41
Bloomberg News muhabiri Fırat Kozok evine giderken trafik kazası yaptı.
Kaza sonrasında yol kenarından beklerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendi kullandığı aracı kazanın olduğu bölgeden geçerken Gazeteci Kozok'u görerek aracına aldı.
Fırat Kozok o anları Twitter hesabında şu ifadelerle paylaştı:
"Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı. Samimiyet ve doğallık için teşekkürler".
Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı:) Samimiyet ve doğallık için teşekkürler @varank pic.twitter.com/vzRLKRKsQXFırat Kozok (@FiratKozok) November 24, 2021