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Ameliyat sonrası vücudunda gazlı bez unutuldu iddiası

Nevşehir'de özel bir hastanede sezaryen ile doğum yapan hastanın vücudunda sargı bezi unutulduğu ileri sürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Kasım 2021 23:01
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Edinilen bilgi ve iddialara göre, İlayda A. (24) geçtiğimiz günlerde Nevşehir'deki Özel Versa Hastanesi'nde sezaryen ile doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1 Gün hastanede yatan anne İlayda A., daha sonra taburcu edilerek evine gitti. Doğumun ardından evinde sık sık rahatsızlanan anne, aradan 1 hafta geçmeden tekrardan doğum yaptığı hastaneye başvurarak şikayetini dile getirdi. Yapılan tahliller sonucunda hastanın vücudunda ameliyat esnasında sargı bezi unutulduğu ve bundan kaynaklı da kana iltihap karıştığı ortaya çıktı. Annenin vücudundaki bez, farklı bir doktor tarafından çıkartıldı. Aldığı antibiyotikler yüzünden henüz 1 haftalık çocuğunu dahi emziremeyen İlayda A.; yaşanan bu olay sonrası psikolojik olarak büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. Hastaneden taburcu olmaya hazırlanan genç annenin yakınları; bu durumu büyük bir ihmal olarak değerlendirerek hem doktor, hem de hastane hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Hastaneden açıklama

Özel Versa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cem Işıktaş, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Olayda adı geçen hastaya sezaryen ile doğum yaptırıldı. Bu arada kanamasını önleme amacıyla kendisinin de alabileceği küçük bir tampon uygulandı. Hastaya da bunun bilgisi ameliyathanede verildi. Daha sonra hasta ikinci kez hastanemize müracaat etti. O gün ben şehir dışında olduğum için hastaya diğer nöbetçi doktor arkadaşım müdahale etti. Hastaya ikinci gelişinde kesinlikle cerrahi bir müdahale yapılmamıştır. Hasta, hastanemize başvurduğunda hayatını tehdit edecek herhangi bir enfeksiyon kesinlikle yoktur. Hasta gözlem amacıyla hastanede yatırılmıştır. Gözlem sonrası herhangi bir sorun olmadığı görülerek taburcu edilmiştir. Bu olayda bahsi geçen batın bölgesinde gazlı bez unutulması olayı kesinlikle doğru değildir. Hastada hayatı tehdit edici bir enfeksiyon kesinlikle oluşmamıştır. Bütün tahlil sonuçları hastanemizde mevcuttur. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

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