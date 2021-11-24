Bakan Gül: 1 Aralık'tan itibaren açık görüşler tekrar başlıyor
Adalet Bakanı Gül: "1 Aralık Çarşamba gününden itibaren açık görüşler tekrar başlayacak."
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Kasım 2021 23:15
Bakan Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe tasarısına ilişkin sunum yaptı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, pandemi sürecinde ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.
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