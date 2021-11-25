Diyanet hizmet kolunda iki sendika birleşti

Diyanet hizmet kolunda 400 TL toplu sözleşme ikramiyesini alacak 6 sendikadan birisi olan Bağımsız Diyanet Sen'e katılımlar devam ediyor.

2022-2023 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme ikramiyesi alabilmek için getirilen %1'lik sendikalaşma oranının üzerinde olan Bağımsız Diyanet Sen ile yaklaşık 500 üyesi bulunan Vefa-Sen güç birliği yaptı.

Toplu sözleşme aidatı alabilmek için aranan 2021 Mayıs ayı sayımlarında 1315 üye'den fazla üyesi olan ve aranan %1'lik sendikalaşma oranı üzerinde olan Bağımsız Diyanet Sen ile birleşen Vefa-Sen'in üyeleri de 2022 Ocak ayından itibaren üç ayda bir ödenecek olan 400 TL toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanacak.