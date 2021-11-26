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DNA sonuçlandı, Müslüme'nin dedesi babası çıktı

Türkiye Müslüme'ye ağlamıştı! DNA sonuçlarına ulaşıldı, Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı!

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Kasım 2021 07:50
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DNA sonuçlandı, Müslüme'nin dedesi babası çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme, Türkiye'yi ölümüyle adeta yasa boğmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölüm sebebi milyonlar tarafından merak ediliyordu. Küçük kızın cansız bedeni üzerinde yapılan DNA analizine SABAH ulaştı. İşte Yörük Kızı Müslüme'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmadaki kan donduran o detay...

Müslüme Yağal'ın ölümündeki son dakika gelişmesi milyonları şoke etti. Müslüme'nin cansız bedeni kaybolduğu noktadan 7 kilometre uzaklıkta bulunmuş bu da "Küçük kız öldürüldü mü?" şeklindeki soru işaretlerine neden olmuştu. Ardından ise soruşturma kapsamında minik kızın dedesinin tutuklandığı haberi gelmişti. Yörük Kızı Müslüme'nin ölüm sebebi merakla beklenirken kan donduran DNA sonucuna ulaşıldı.

MÜSLÜME'NİN DEDESİ BABASI ÇIKTI!

Üç yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı

DNA SONUÇLARINA SABAH ULAŞTI

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE MÜSLÜME'YE AĞLADI

3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

DEDESİ SANILAN BABASI TUTUKLANMIŞTI

Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendirdiği iddia edilirken, anne Selvi Yağal'ın duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı.

Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ŞOKE EDEN GERÇEK

Adli Tıp tarafından yapılan DNA çalışmasında ise skandal bir gerçek ortaya çıktı. Müslüme Yağal'ın biyolojik babasının, dedesi Hasan Yağal olduğu belirlendi.


Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği, annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise küçük kız ile uyumlu olduğu belirlendi.

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HASAN YAĞAL NEDEN TUTUKLANDI?

Bu skandal üzerine dede Yağal'ın tedbiren tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.


NE OLMUŞTU?

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gün boyunca aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde bulunmuştu.

Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyordu.

Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri de aynı sırada baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile bazı yakınları jandarma tarafından ifadelerinin alınması için Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Anneanne Müslüme Yağal ise gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile bireylerinin gece boyunca olayla ilgili bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alındı.

Cinayet ihtimali düşünülürken, çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi.

Sema ALİM DALGIÇ

#dna# sonuç# müslüme
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