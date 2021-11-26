Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi

DNA sonuçlandı, Müslüme'nin dedesi babası çıktı
DNA sonuçlandı, Müslüme'nin dedesi babası çıktı
Gezmeye korkar olduk! Psikopatlar sokakata kol geziyor
Gezmeye korkar olduk! Psikopatlar sokakata kol geziyor
LPG'de söküm dönemi başladı!
LPG'de söküm dönemi başladı!
Dinler arası diyalog yeniden hortladı
Dinler arası diyalog yeniden hortladı
Bakan Yardımcısı Nebati: Faiz indirimlerinde bu kez kararlıyız
Bakan Yardımcısı Nebati: Faiz indirimlerinde bu kez kararlıyız
Koyu renkli giydi diye yüzde 100 kusurlu sayıldı
Koyu renkli giydi diye yüzde 100 kusurlu sayıldı
Vali KADES uygulamasını denedi, Polis 3 dakikada geldi
Vali KADES uygulamasını denedi, Polis 3 dakikada geldi
'Cumhurbaşkanımız süresi gelmeden asgari ücreti ilan edecektir'
'Cumhurbaşkanımız süresi gelmeden asgari ücreti ilan edecektir'
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü
Polis eşini öldürmüştü! Olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Polis eşini öldürmüştü! Olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Nurseven öğretmen, Kovid-19'a yenik düştü
Nurseven öğretmen, Kovid-19'a yenik düştü
MGK'den 'ekonomi' vurgusu! İhracat odaklı politikalar değerlendirildi
MGK'den 'ekonomi' vurgusu! İhracat odaklı politikalar değerlendirildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Türk-İş Başkanı: Asgari ücrette istediğimiz rakamı yetkililer biliyor
Türk-İş Başkanı: Asgari ücrette istediğimiz rakamı yetkililer biliyor
Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
Zimmetlerine para geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
Zimmetlerine para geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
Bölüm başkanı kişiye özel kadroya sosyal medyadan isyan etti
Bölüm başkanı kişiye özel kadroya sosyal medyadan isyan etti
Bıçaklı saldırgan tutuklandı: Savcıdan dikkat çeken sevk yazısı
Bıçaklı saldırgan tutuklandı: Savcıdan dikkat çeken sevk yazısı
Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı
Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı
MB: Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi bekleniyor
MB: Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi bekleniyor
YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnelerini açıkladı
YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnelerini açıkladı
İşverenlerden 'asgari ücreti erken belirlemeye hazırız' açıklaması
İşverenlerden 'asgari ücreti erken belirlemeye hazırız' açıklaması
'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret 22 maaş zammının çalışanı ve işvereni tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olması konusunda Türk-İş'le uzlaşı içinde olduklarını açıkladı. Yeni asgari ücretle ve zamla birlikte maaş, çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi gibi bütün çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yükselecek

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Kasım 2021 07:45
Yazdır
Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl için 8 bin 651 lira olan kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak.

BAKAN BİLGİN TAKVİMİ AÇIKLADI

Bakan Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı. Bakan Bilgin, ilk toplantının Bakanlık ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirileceğini ifade etti.

Türk-İş düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" eğitim seminerine katılan Bakan Bilgin, asgari ücret konusunu uzlaşıyla çözmek istediklerini söyledi. Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret konusundaki tavrının çok açık olduğunu belirterek,

"Emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz" diye konuştu.

Prim borcu olmayan, düzenli yatıran işyerlerine beyaz bayrak verileceğini ifade eden Bakan Bilgin, "Bu bayrağın üzerinde 'Burada düzgün iş vardır, örgütlü iş vardır' yazacak. Kayıt dışılığı ortadan kaldırır. Kayıtsız iş yeri demek, toplumun değerlerinden, emekten, vergiden çalan bir iş yeri demektir" dedi.

ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR

Emekli aylığı tabanı da her yıl Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti artan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatı hesaplaması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında esas ücrete ek olarak çalışanlara sağlanan para, para ile ölçülmesi mümkün menfaatler de göz önüne alınır.

Kıdem tazminatının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu kapsamda kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında ödenir.

1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. Bu yıl için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu yıl için 11 bin 246 liraya çıkacak.

DAHA ÇOK KİŞİ 65 YAŞ AYLIĞI ALACAK

Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet tarafından karşılanması için aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok kişinin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması mümkün olacak.

GSS primleri devlet tarafından karşılananların sayısı artacak. İşsizlik ödeneği tutarları artacak. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak. Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 25'ine kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.

EMEKLİLİK HESABINDA TAVANA DİKKAT

Emekliye ayrılma kararı alırken ya da 15 yıl sigortalılık 3600 prim günü gibi yaş dışındaki emeklilik koşulunu tamamlayarak işten ayrılanlar kıdem tazminatı almak için kıdem tazminatı taban ve tavanındaki artışları dikkate almalı. Giydirilmiş ücreti kıdem tazminatı tavanını geçenler daha yüksek tazminat için Ocak ya da Temmuz'da dilekçe vermeleri emeklilikte avantaj sağlar. Brüt ücreti asgari ücretten yüksek, kıdem tazminatı tavanından düşük olanların bu tarihi beklemesine gerek bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRETİ 15 KİŞİLİK KOMİSYON BELİRLEYECEK

Edinilen son dakika haberlerine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

TİSK: SÜRECİ TAMAMLAMAYA HAZIRIZ

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Komisyon'da görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazır olduklarını söyledi. Akkol, "Temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması. Çalışanların refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız.

Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz. Asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz" dedi.

#kıdem tazminatı# dönem
Ayda 1.144 TL ile emeklilik fırsatı
Ayda 1.144 TL ile emeklilik fırsatı
Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Yeni asgari ücret, Aralık'ın ilk haftasında netleşecek
Yeni asgari ücret, Aralık'ın ilk haftasında netleşecek
Sigortasız çalışan herkes dava açabilir
Sigortasız çalışan herkes dava açabilir
Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada
Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada
'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek
'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek

Bu Habere Tepkiniz

OHAL sonrası ihraçlarda mecburi hizmet yükümlüleri unutuldu!

OHAL sonrası ihraçlarda mecburi hizmet yükümlüleri unutuldu!

Olağanüstü hal sonrası ihraç edilen kişilerin mecburi hizmet durumu yeni düzenlemede yer almadı!
Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız

Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız

Bakan Koca: "(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak."
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?

Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?

Sözleşmeli öğretmenler arasında ihtiyaç fazlası öğretmen; sırasıyla atamaya esas sözlü puanı daha düşük olandan başlamak üzere belirlenir, puanının eşitliği durumunda KPSS puanı daha düşük olanın, eşitlik bozulmaz ise sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayanın ihtiyaç fazlası olarak belirlenmektedir.
Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alım pozisyonlarına başvuran adaylardan özel firmalardan sertifika alanlar 2007 yılına ait Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde elendi!
Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi alımlarında lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakülte mezunlarının atama işlemlerinde sakatlık yaşanmaması için yönetmeliği kanuna uygun hale getirmeli!
Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan bazı personele verilecek nakdi ödülde usul ve esaslar belirlendi. Taşrada nakdi ödül tekliflerini Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük Müdürü yapacak
AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD Başkanlığı dün açıkladığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü
Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yararlanmakta olan lojmanı öncelikli alım hakkı kapsamında satın alan personelin sıra veya görev tahsisli lojmana başvuru yapabileceğini belirtti.
Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarının sıradan hale gelmeye başladığını ne kadar yazarsak yazalım YÖK'ün gerekli adımı atmadığı sürece mesafe alınması imkansızdır. Maalesef ya YÖK durumun farkında değil ya da böyle gelmiş böyle gider modunda.
Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakan Gül '2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönündeki çalışmamızı da sürdüreceğiz' dedi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

erli aşı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşıya ilişkin "On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz" dedi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Zam sonrası araçların depo dolum fiyatları

Zam sonrası araçların depo dolum fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında rekor artış gerçekleşti. Araç sahipleri, ortalama 1 liralık artıştan nasibini alırken benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bir depo benzin doldurmak araç segmentlerine göre ciddi farklar ortaya çıkarıyor.