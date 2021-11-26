Cumhuriyet Savcısı'nın sevk yazısı gündem oldu
Kadıköy metrosunda yaşanan saldırı olayı sonrası saldırgan hakkında adli işlem yapan Cumhuriyet Savcısı Fatma Yörük'ün tutuklamaya sevk yazısı sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Kasım 2021 10:33
Cumhuriyet Savcısı sevk yazısında '"Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir." ifadeleri yer aldı.
İşte o sevk yazısı