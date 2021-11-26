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'Gezi Parkı' duruşması başladı. Osman Kavala katılmadı

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Kasım 2021 11:34
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'Gezi Parkı' duruşması başladı. Osman Kavala katılmadı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala katılmadı. Kavala'nın kendi isteğiyle duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

Bazı tutuksuz sanıklarla avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, İsviçre, İsveç, Almanya, Belçika, Çekya, Danimarka ve İtalya'nın İstanbul başkonsolosları, Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı, bazı ülkelerden Uluslararası Yazarlar Derneği (PEN) ile Uluslararası Af Örgütü üyeleri de izledi.

Duruşmada sanık avukatlarının talepleri alınıyor.

Çarşı davasının geçmişi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, "örgüt üyeliği suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi cihetine gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlerine karar verilmesi"nin bozma nedeni sayıldığı aktarılmıştı.

Bozma ilamının ardından 35 sanık 12 Temmuz'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun bulduğu Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına karar vermişti. Sanıklar ve avukatlarına, birleştirme ve dosyanın esası hususunda yazılı beyanlarını sunmak üzere süre veren heyet, birleştirme hususunda muvafakat verilip verilmeyeceği hususunun celse arasında değerlendirilmesine hükmetmişti.

Gezi Parkı olayları davasının geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

İddianameyi kabul ederek yargılama yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020 tarihli duruşmada, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı ve Şerafettin Can Atalay'ın da aralarında olduğu 9 sanığın, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine yönelik hüküm kurmuş, firari 7 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Kararın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), Osman Kavala'nın da arasında yer aldığı 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozmuştu.

Tutuklu sanık Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 5 Şubat 2021'deki duruşmasında mahkeme heyeti, dava dosyasının Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Nisan 2021'deki duruşmada, ana dava dosyasında 9 sanık yönünden verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesi tarafından bozulduğu ve karar veren bu mahkemeye gönderildiği hatırlatılarak, o kararla birlikte firari 7 sanık yönünden dosyanın ayrıldığına işaret edilmişti.

Mahkeme heyeti, 7 firari sanık yönünden ayrılan bu dosyanın, istinaf mahkemesince bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Osman Kavala ve Henri Barkey'in yargılandığı "15 Temmuz darbe girişimi" davası ile yine Kavala'nın 9 sanık ile yargılandığı "Gezi olayları" dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmetmişti. Böylece birleşen 3 dava dosyasındaki sanık sayısı 17'ye ulaşmıştı.

Çarşı davası da birleşmişti

"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak, dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüşlerini istemişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda, Kavala'nın da arasında bulunduğu 17 sanıklı dava dosyası ve 35 sanıklı Çarşı davası dosyası arasında yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilmişti.

Çarşı grubu davasının iddianamesinin, 17 sanıklı davanın iddianamesinden eski ve Çarşı davası ilk kararının daha üst bir kanun yolu olan Yargıtay incelemesinden geçmiş olduğuna işaret edilen yazıda, Kavala'nın yargılandığı "15 Temmuz darbe girişimi" davası ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin 17 sanıklı dosyanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilmesine muvafakat verilip verilmediği sorulmuştu.

Söz konusu talebi değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de iki dosyanın kendilerinde birleşmesine muvafakat verdiklerini bildirir yazıyı 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

KAPAT [X]

Dava dosyaları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

#osman kavala# gezi parkı# dava# istanbul
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