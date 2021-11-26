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DSÖ, görülen en kötü Covid varyantı için özel toplanıyor

Güney Afrika'da tespit edilen yeni corona virüs varyantı ile ilgili açıklamalar yapıldı. İngiltere'de uzmanlar "şimdiye kadar gördüğümüz en kötü" olarak adlandırdığı yeni bir Covid varyantı nedeniyle küresel piyasalarda riskten kaçınma dalgası oluştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün, varyant için özel olarak toplanma kararı aldı. İşte B.1.1.529 adlı yeni bir corona virüs varyantı ile ilgili son bilgiler..

Kaynak : NTV
Eklenme : 26 Kasım 2021 12:03
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DSÖ, görülen en kötü Covid varyantı için özel toplanıyor

Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 adlı yeni bir corona virüs çeşidi ile ilgili 'endişe verici' açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Uzmanların "Şimdiye kadar görünen en kötü Covid-19 varyantı" olarak tanımladığı yeni türün, birçok ülkede salgını körükleyebileceği, sağlık sistemlerini zorlayabileceği, aşılardan kaçabileceği ve ülke ekonomilerini zor duruma sokabileceği belirtildi.

Küresel piyasalarda söz konusu nedenlerden dolayı riskten kaçınma dalgası oluşturan yeni varyant ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklama geldi.

DSÖ'nün Covid-19 teknik sorumlusu Dr. Maria Van Kerkhove, aşılar ve önceki enfeksiyonlar tarafından sağlanan bağışıklığı atlayabilecek yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Covid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı planladıklarını söyledi.

Toplantıda, B.1.1.529 olarak anılan varyantın aşılar, testler, ortaya çıkan semptomlar ve tıbbi tedaviler için potansiyel olarak ne anlama gelebileceğini tartışılacağı bildirildi.

Van Kerkhove, DSÖ'nün virüs evrimi çalışma grubu, varyantın daha yaygın hale gelebilecek ilgi alanlarından biri olduğuna karar verirse, grubun buna Yunanca bir isim atayacağını da sözlerine ekledi.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen virüs ile ilgili İngiltere'de altı Afrika ülkesine seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.

"Şimdiye kadar görünen en kötü Covid-19 varyantı" olarak nitelenen yeni corona virüs türü ile ilgili temel bilgiler:

BU VARYANTIN FARKI NE?

Bilim insanları, B.1.1.529 olarak tanımlanan varyantın, vücuttaki hücrelere girişinde önemli bir rol oynayan spike proteininde çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor.

Spike proteini aşıların hedeflediği bölge olurken, araştırmacılar hala öncekilerden daha bulaşıcı mı yoksa daha öldürücü mü olduğunu belirlemeye çalışıyorlar.

NEREDEN GELDİ?

Yeni türün nereden geldiğine dair şimdiye kadar sadece birkaç spekülasyon bulunuyor. Londra'daki UCL Genetik Enstitüsü'nden bir bilim insanı, varyantın muhtemelen bağışıklığı baskılanmış bir kişinin kronik bir enfeksiyonu sırasında geliştiğini söyledi.

Bu kişinin muhtemelen tedavi edilmemiş bir HIV/AIDS hastası olduğu vurgulandı.

KAPAT [X]

Güney Afrika, dünyada en çok HIV virüsü taşıyan ülke olarak dikkat çekiyor. Ülkede tespit edilmiş 8,2 milyon HIV hastası bulunurken, geçen yıl Güney Afrika'da tanımlanan beta varyantının da HIV bulaşmış bir kişiden gelmiş olabileceği aktarıldı.

#Güney Afrika
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