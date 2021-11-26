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Aralarında Oktay Kaynarca'nın da olduğu ekibe saldıran 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Maltepe'de bir oteldeki TV dizisi çekimleri sırasında, set ekibinin kaldığı odaya gelerek saldırı ve tehditte bulunduğu iddia edilen 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Kasım 2021 12:48
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Aralarında Oktay Kaynarca'nın da olduğu ekibe saldıran 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve müştekiler katılmazken tarafların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, davanın bir önceki celsesinde haklarında zorla getirme kararı verilen oyuncular Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 6 müştekinin celse arasında gelerek ifade verdiklerini bildirdi.

Müşteki Oktay Kaynarca celse arasında verdiği ifadesinde, olay günü dizi çekimi için söz konusu otelde dizi ekibi ile birlikte bulunduklarını belirterek, "Ben başlangıçta lobi kısmında bulunuyordum. Yukarı katta arkadaşlarımızın yardım çığlıkları üzerine üst kata çıktım. İsimlerini olay sebebi ile öğrendiğim Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun isimli şahısların alkollü oldukları için hakaret ve tehditler savurduğunu duydum. Yukarı çıktıktan sonra bu eylemlerini bana karşı da sürdürdüler. Bir sakinlik yakalandıktan sonra aşağı indim. Sonrasında bu şahıslar aşağı kata indiler. Eylemlerine burada da devam ettiler. Yine bu iki sanığın 'sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçek hayatta yapıyoruz' cümlesini bizzat duydum. Sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılma talebim var." şeklinde beyanda bulundu.

Müşteki Yunus Emre Yıldırımer de ifadesinde, olay sırasında sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'un hakaret ve tehditlerine hep birlikte maruz kaldıklarını, bu iki kişi dışında kalan sanıkların olayı yatıştırmaya çalıştığını, bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müşteki Tevfik Erman Kutlu da kendilerine hakaret edip tehditte bulunan sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Dizi ekibi çalışanları da sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Abdullah Sürer ise söz konusu otelin işletmecisi olduğunu belirterek, olay günü dizi çekimi olduğunu, set çalışanlarının yanlarına geldiğini, yukarıda bazı erkeklerin kendilerine sarkıntılık yaptıklarını söylediklerini, otel çalışanları ile birlikte yukarı çıkıp duruma baktıklarında bazı otel misafirlerinin dizi oyuncularına karşı saldırıda bulunduklarını gördüğünü anlattı.

Oyuncular Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu, Yunus Emre Yıldırımer'in avukatı da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan bir otelde çekimlerinin yapıldığı anlatılıyor.

Çekimde görevli olan kadın çalışanlar Berçin Aydoğan, Gülcan Sarı ve Burçak Çataklı'nın otelin ikinci katında çalıştıkları sırada, aynı otelde kalan sanıklar Şiyar Altosun ile Arif Yıldırım'ın küfrettiği, bunun üzerine çalışanların çığlık atarak yardım istediği kaydedilen iddianamede, bunun üzerine sanıkların müştekilerin bulunduğu odanın kapısını kapatmalarına sinirlenerek içeri girmek istedikleri, kapıyı tekmeleyerek zorladıkları, müştekilerin ise şüphelilerin odaya girmelerini engelledikleri aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Şiyar Altosun, Arif Yıldırım ve Batuhan Kuvvetliışık'ın, müştekilere hitaben "sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz" diyerek tehditte bulunduklarına yer veriliyor.

Sanıkların taşkınlıklarına devam etmesi üzerine olay yerine gece bekçilerinin geldiği, otel lobisine inen şüphelilerin burada bulunan müşteki oyuncular Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'e karşı da tehditte bulundukları belirtiliyor.

İddianamede, şüpheliler Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın, bu şekilde "zincirleme şekilde hakaret", "birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" ve "birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından 4 yıl 1 ay 22 günden, 13 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Bağutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın ise "birden fazla kişi ile tehdit" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 2 yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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