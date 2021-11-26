Kayseri'de inşaatın 11. katından düşen işçi yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Talas ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Kasım 2021 13:17
Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki inşaatın 11. katında çalışan B.Y. (17), dengesini kaybederek aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, B.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından işçinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.