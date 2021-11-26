Dul maaşı için ölümcül hastalarla evlilik formülü

Özellikle ölümcül hastalığa yakalanan emekliler ölene kadar kendilerine bakılması kaydıyla evlilik yapmakta, ölünce de emekli maaşları eşlerine kalmaktadır.

Ölümcül hastalığı olanların evlenmelerine engel bir durum yoktur. Hangi hastalıkların evlenmeye engel olduğu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilmiş olup, bunlar arasında kanser yoktur.

Zaman zaman basın yayın organlarında hastanelerde evlenen çift haberleri sıklıkla duyulmaktadır. Hele hele daha önce boşanıp ta ayrı yaşayanlar büyük bir özveri göstermişçesine kanser hastalığına yakalanan eski eşleriyle hastanelerde ilanı aşk yaparak tekrar evlilik yapmaktadırlar.

Olaya biraz farklı bakınca konunun özü daha kolay kavranılmaktadır. Erkek veya kadın zaten ölümcül hastalığa yakalanmış ve zaten ölüm kısa süre sonra vaki olacak. Evlenme gerçekleşmezse emekli maaşının Devlete kalacağı bilindiği için kanser hastası olup ta hastalığın son evresinde olan bir emeklinin ister eski eşiyle isterse başka birisiyle evlilik yapmasını iyi niyetle açıklamak oldukça zordur.

Bize gelen bilgilere göre, ölümü oldukça yaklaşan bazı yaşlı emekliler kendilerine bakılması kaydıyla evlilik yapmakta, emeklinin vefatıyla da emekli maaşı eşe kalmaktadır. Bazen bu tür durumlar iyi niyetle de yapılmaktadır. Özellikle geride kimsesi kalmayan yaşlılar kendilerinden yaşça küçük olan kişilerle evlenerek emekli maaşlarının ölünce eşe kalması sağlanmaya çalışılmaktadır.

SGK'nın bu tür örnekler üzerinden hareket ederek gerekli yasal düzenlemeleri yapması yerinde olacaktır.