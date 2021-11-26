Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Gaziantep'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu saklandığı evde yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Kasım 2021 13:33
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'nün kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan Ö.Ö, cezaevine gönderildi.