Eski eşini sokak ortasında dövüp saçlarını kesti
İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen bir kişi, eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını makasla kesti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Kasım 2021 14:02
Kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. Saldırgan, kadının şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldı.
Olay geçtiğimiz pazartesi günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak ortasında saldırdı.
DÖVDÜ, SAÇLARINI MAKASLA KESTİ
Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu.
Olay yerine gelen polis, Serdar F.'yi polis merkezine götürdü.
KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Kadının ''Hatalı benim'' diyerek şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.'nin serbest kaldığı öğrenildi.