YKS'de derece yapıp kazada hayatını kaybetmişti...Sürücü tahliye edildi

İslam Memiş tarih verdi: Gram altında 585-590 liraları bekliyorum

Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin yeni bir yorum geldi. ABD Merkez Bankası'nın 2022 yılında faiz artırımına başlayacağını söyleyen Memiş, "Gram altında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. 585-590 seviyeleri gelebilir." ifadelerini kullandı. Altın fiyatları, Fed tutanaklarının açıklanması ve Fed politika yapıcılarından gelen şahin yorumlar sonrasında bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar/TL 'deki seyri takip ederek 700 TL civarında bulunuyor. Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde altın fiyatlarının düşebileceğine ilişkin yeni bir yorumda bulundu."600 TL'NİN ALTINDA BİR RAKAM BEKLİYORUM"Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde gram altının 585 lira seviyesine gelebileceğine işaret etti. A Haber'e konuşan Memiş'in açıklaması şu şekilde:Dünyada da altının ons fiyatı düşüş trendine girecek.