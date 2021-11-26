Erdoğan'dan İzmir'li gençlere '24 saat açık kütüphane' müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemiz dünyanın en hızlı en etkin en pratik afet müdahale sistemine sahiptir.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık çabaladık. Kimseyi aç, açıkta, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını yaşayan vatandaşlarımızı ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da bir yıl gibi kısa sürede yıkılanların yerine yenilerini inşa ettiysek İzmir'de de aynısını yaptık.

"Bugün sözümüzü tutuyor ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz"

İzmir depreminin ardından Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de 1 yıl içerisinde teslim etme sözünü verdik. İşte bugün sözümüzü tutuyor ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bizler AK Parti'yiz, bizler söz veririz sözümüzü tutarız. 596 konut ile 145 dükkan biraz sonra sahipleriyle buluşacak. 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece bu üç alandaki yatırım bedeli 750 milyon liradır.

"Kira bedellerinden bile düşük ödeme tutarları ile vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar"

Son Kabine toplantımızın ardından İzmir'de yaptığmıız deprem konutlarının ödeme tutarları ve vadeleriyle ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştık. Buna göre 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları da 220-260 bin lira bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk iki yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksitleri aylık 740 liradan 3+1 konutların taksitleri ise 1020 liradan başlayacak. Kira bedellerinden bile düşük ödeme tutarları ile vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar.

Depremin ardından sadece bu felaketin yol açtığı yaraları sarmakla kalmadık. Aynı zamanda İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık. Son 9 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkıp dönüşümü başlatmıştık. TOKİ ve Emlak Konut vasıtasıyla şehrimizde bugüne kadar 30 bin 456 konutun inşasını başlattık ve önemli bir kısmını tamamladık. Bayraklı ve Bergama'ya iki millet bahçesi kazandırma sözümüz var. Bununla ilgili çalışmamızı da sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz 19 yılda İzmir'e sadece çevre ve şehircilik alanında 23 milyar lira yatırım, teşvik ve destek sağladık. Yatırım değeri 110 milyar lirayı bulan 330 bin dönüşüm projesinin inşası devam ediyor. Halen 5 milyar liralık yatırımın inşası devam ediyor.

"Yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Türkiye son 120 yılda 80 insanını depremlerde kaybetmiş bir ülkedir. 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. İl Risk Azaltma Planları'nı bitirdik. Yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Planla kentleşme ve konut üretim seferberliği ile ülkemize kazandırdığımız 1 milyon 100 bin konutta deprem afetine karşı en önümli gücümüzdür. Vatandaşlarımızı sadece başlarını sokabilecekleri bir ev sahibi yapmıyoruz. Aynı zamanda depreme dayanıklı konutlara kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımıza riskli yapıları süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.

Güzel İzmir'imize son 19 yılda 85 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bayraklı Şehir Hastanemizi önümüzdeki yılın haziran ayında hizmete sokacağız. Demir yollarında Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN'ı şehrimize kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlere bir müjde vermek istiyorum. İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz."