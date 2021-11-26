Belediye'den Hasan Can Kaya'ya yanıt: Seni de bekleriz bebiş

YouTube'ta yayınlanan 'Konuşanlar' programı geniş bir izleyici kitlesine ulaşınca Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, esprileriyle gündem olmaya devam ediyor.

Kaya, son olarak programında Bandırma'da okuyan bir öğrenci ile sohbet etti. Sohbetin gündem olması üzerine Bandırma Belediyesi'nden Kaya'ya yanıt geldi.

BELEDİYE'DEN JET YANIT

Bandırma'da üniversite okuyan seyirci, "Bandırma'nın üniversitesi güzel. Sessiz sakin bir ortam var" dedi. Bandırma'da üniversite olmasına şaşıran Kaya ise "72 yaşında mısın niye sakin sessiz bir yer arıyorsun?" şeklinde konuştu.

Hasan Can Kaya'nın bu sözlerine Bandırma Belediyesi'nden cevap gecikmedi.

Diyalogun videosunu Twitter hesabından paylaşarak Kaya'nın sürekli "Bebiş" demesine gönderme yapan Belediye, "Bandırma Türkiye'nin en genç üniversitesine sahipken, aynı zamanda büyük bir tarihe, kültüre, kısacası bir kente dair her şeye sahip... Her yaştan insana mutluluk ve huzur veren güzel Bandırma'mızı yakından tanıtmak için seni de bekleriz bebiş" yazdı.

Belediyenin bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.