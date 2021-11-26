Sendikacılara baskıya mahkeme dur dedi

Hiçbir gerekçe ve sebep belirtilmeden sadece hizmet gereği işlem tesis edilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edilerek sendika tarafından açılan dava neticesinde İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından atama kararı iptal edildi.

"4688 sayılı Yasa maddesine göre idarenin, sendika işyeri temsilcilerini görev yerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremeyeceği açıktır." ifadelerine yer verilen mahkeme kararında "Bakılan davada ise davacının sendika işyeri temsilcisi olmasına karşın naklen atama gerekçesi davalı idarece açık ve kesin bir şekilde ortaya konulamadığı takdir yetkisine dayanılarak işlem tesis edildiği sonucuna varılmıştır. Bu durumda, sendika işyeri temsilcisi olan davacının haklı sebep ortaya konulmadan tesis edilen dava konusu atama işleminde bu yönüyle de hukuka uyarlık görülmemiştir." hükmüne varıldı.

