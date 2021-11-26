Sendikacılara baskıya mahkeme dur dedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğünde, Genel Yetkili Sendika Bem-Bir-Sen'in İşyeri Temsilcisi olarak görev yapan itfaiye erinin Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğüne atanması kararını mahkeme iptal etti.
Hiçbir gerekçe ve sebep belirtilmeden sadece hizmet gereği işlem tesis edilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edilerek sendika tarafından açılan dava neticesinde İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından atama kararı iptal edildi.
"4688 sayılı Yasa maddesine göre idarenin, sendika işyeri temsilcilerini
görev yerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremeyeceği
açıktır." ifadelerine yer verilen mahkeme kararında "Bakılan davada
ise davacının sendika işyeri temsilcisi olmasına karşın naklen atama gerekçesi
davalı idarece açık ve kesin bir şekilde ortaya konulamadığı takdir yetkisine
dayanılarak işlem tesis edildiği sonucuna varılmıştır. Bu durumda, sendika işyeri
temsilcisi olan davacının haklı sebep ortaya konulmadan tesis edilen dava konusu
atama işleminde bu yönüyle de hukuka uyarlık görülmemiştir." hükmüne varıldı.