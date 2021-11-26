Sosyal medya'da paylaştığı piton yılanı başına dert oldu
Kırıkkale'de bir evinde beselediği Afrika kökenli piton yılanının görüntüsünü TikTok'tan paylaşan gence, 8 bin 692 lira para cezası kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Kasım 2021 15:37
Kırıkkale'de evinde piton bulunduran kişiye 8 bin 692 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, B.M.'nin evinde beslediği pitonun görüntülerini sosyal medya uygulamasında paylaştığı ihbarı üzerine, şüphelinin Ovacık Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, 1 metre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında piton bulundu.
Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında el konulan yılan, Kayseri Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
B.M.'ye ise Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 8 bin 692 lira idari ceza uygulandı, şahsın hakkında adli işlem başlatıldı.
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