FATİH Projesi Eğitmeni belirlenmesine dair resmi yazı

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, FATİH projesi eğitmeni görevlendirilmesi teklif edilecek öğretmenlerle ilgili esasları belirledi.

Öncelikli olarak halan görevlerine devam eden öğretmenlerden istekli olanlar görevlendirilmesi teklif edilecek.

İl milli eğitim müdürlükleri; merkezi olarak yapılan FATİH Projesi kapsamındaki eğitmen eğitimi kurslarına veya "FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu" uzaktan eğitimine katılan ve başarılı olan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri arasından yeni görevlendirme teklifi yapabilecek

Fatih Projesi kapsamında merkezi olarak düzenlenen eğitmen eğitimlerinde eğitim görevlisi olarak en az 100 saat görev alan öğretmenler teklif edilebilecek

İl milli eğitim müdürlükleri tarafından teklifler; öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okul/kurumlar dikkate alınarak, ilçeler arası yer değişikliğine sebep olmayacak ve yolluk/yevmiye ödemesi gerektirmeyecek şekilde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak

Teklif edilen öğretmenler arasından 1 (bir) kişi "BT İl Koordinatörü" olarak belirlenecek

Üzerinde yöneticilik, MEBBİS vb. görevi bulunanların teklifleri kesinlikle yapılmayacak

Fatih Projesi nedir?

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketinin kısa adı FATİH olarak belirlenmiştir.

Her öğrencinin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir.

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