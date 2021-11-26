Yeni koronavirüs varyantı haberi kripto piyasalarını vurdu

Koronavirüsün yeni varyantıyla ilgili korku, kripto para piyasalarında sert satışlara neden olurken Bitcoin (BTC), bugün yüzde 8'i bulan düşüşle 53.000 dolar bandına kadar geriledi. En büyük altcoin konumundaki Ethereum ise 4.500 dolar bandından başladığı yeni günde 3.900 dolar bandına kadar düşüşten sonra 4.000 dolar seviyelerinde denge bulma çabasında. ETH'nin günlük kaybı ise yüzde 10'u geçmiş durumda. Toplam kripto para sermayesinde de bugünkü toplu satışların ardından 200 milyar dolar bir çıkış görüldü.

Sermaye değerine göre sıralanmış en büyük kripto paralar arasında bugün çift haneli kayıplarda artış görülürken en fazla kaybeden büyük altcoin'ler arasında yüzde 18 değer kaybı gören AVAX, 106 dolara kadar gerilerken Crypto.com Coin (CRO) da yüzde 18,7 oranında düşüşle 0,665 dolara kadar geriledi.

Panik satışlarının ardından vadeli işlem piyasalarında yüksek tutarlı tasfiyeler gerçekleşti. Açıklanan verilere göre bir saat içerisinde gerçekleşen tasfiye miktarı, 342,8 milyon doları buldu.

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı dönemlerde de benzer etki görülmüştü



Geçmişe bakıldığında koronavirüsle ilgili çöküşlerin bir örneğini 2020 Şubat - Mart döneminde yaşamıştık. O dönem koronavirüsün pandemiye dönüştüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasıyla küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasaları da ağır darbeler almış. 2020 Şubat döneminde Bitcoin (BTC) fiyatı 10.000 dolar seviyelerinden 3.700 dolara kadar yüzde 60 oranında büyük bir kayıp yaşamıştı.

Bu çöküşün ardından ise hızlı toparlanan piyasa, kurumsal yatırımcı katılımıyla bu dönemde görülen 60.000 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş rallisi gördü. Altcoin pazarında da Mart 2020 çöküşü sonrası gelen talebin etkisiyle Bitcoin'den çok daha iyi performans gösteren kripto varlıklar görüldü.

Kripto para piyasalarındaki düşüşün diğer bir neden bugün süresi dolan 2,5 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonları da gösteriliyor. Kasım opsiyonlarının bugün sona ermesi Korona endişelerine ek bir tetikleyici olarak volatiliteyi artırdığı düşünülüyor.

Kripto piyasası olumsuz haberlerle mücadele etmeye devam ediyor



Hatırlanacağı üzere bugün gelen olumsuz haberlerden önce hafta başında Hindistan merkezli bir kriz de kripto para piyasaları üzerinde olumsuz bir etki oluşturmuştu. Hindistan'ın kış oturumu için hazırladığı yasa taslakları arasında kripto paraların yasaklanmasının da gündeme geleceği, ülkede kripto paraların yüzde 20 oranında kayıplarına neden oldu. Bir süredir olumsuz haberler ışığında ayakta kalmaya çalışan kripto piyasası son gelen ve tüm küresel piyasaları etkileyen yeni varyant haberiyle panik satışlarına maruz kaldı.

Düşüşün ana nedeni olarak ise bilim insanlarının, virüsün yeni varyantı hakkında yaptığı açıklamalar olarak görülüyor. Bilim insanlarına göre yeni varyant, aşıya karşı daha dirençli, bağışıklığa daha tepkili bir mutasyon kombinasyonundan oluşuyor. Uzmanlar virüsün son haliyle daha bulaşıcı olabileceği konusunda uyardı.