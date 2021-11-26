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Kurtulmuş: Türk ekonomisinde makas değişikliğine gidildi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Özellikle son dönemlerde Türkiye ekonomisinde çok önemli bir aks değişikliğine, makas değişikliğine gidildiğini hep beraber izliyorsunuz. O şudur; Türkiye üretimi, istihdamı, yatırımı, ihracatı, yani reel ekonomiyi esas alan bir kalkınma modelini, ekonomik modeli uygulamaya koymuştur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Kasım 2021 18:14
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Kurtulmuş: Türk ekonomisinde makas değişikliğine gidildi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyareti sırasındaki konuşmasında, siyaseti hiçbir zaman kapalı kapılar ardında, birtakım fanusların içinde haktan ve ülkenin gerçeklerinden kopuk şekilde yapmadıklarını söyledi.

Şartlar ne olursa olsun milletin içinde, milletle birlikte taleplerini, beklentilerini tespit etmek, bunu karar mekanizmalarının içine yansıtabilmenin en temel özellikleri olduğunu anlatan Kurtulmuş, halkın beklentilerini, taleplerini belirlemek ve hizmeti milletin ayağına götürmek için seferberlik halinde gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İnşallah hep beraber teenni ile aklıselimle bu süreci atlatacağız. Türkiye'de özellikle son bir hafta içinde yaşadığımız kurlardaki aşırı yüksekliğin vatandaşımızın üzerinde, özellikle alım gücü bakımından oluşturduğu etkilerin farkındayız. Ekonomi ile ilgili her meseleyi bütün detaylarıyla biliyor, takip ediyor ve bunlarla ilgili tedbirlerimizi sadece güncel olarak değil, uzun vadeli tedbirlerimizi de alarak yolumuza devam ediyoruz. Özellikle son dönemlerde Türkiye ekonomisinde çok önemli bir aks değişikliğine, makas değişikliğine gidildiğini hep beraber izliyorsunuz. O şudur; Türkiye üretimi, istihdamı, yatırımı, ihracatı, yani reel ekonomiyi esas alan bir kalkınma modelini, ekonomik modeli uygulamaya koymuştur."

Kurtulmuş, Kovid-19 salgını şartlarının ağır baskısına rağmen Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 9-10 aralığında büyümeyi ortaya koymasının önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın birçok yerinde tedarik zincirleri kırılırken, insanlar temel ve gıda maddelerine ulaşmakta zorluk çekerken vaktinde alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye'nin bu süreci mümkün olan en düşük hasarla atlatmak için gayret gösterdiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Sonuçta bir ülkenin ekonomisinin gücü sadece bir iki rakama, sadece dönemsel bazı gelişmelere bakarak değil, o ülkenin üretim gücü ve kapasitesine bakarak değerlendirilir. Türkiye, bugün milli savunma sanayisinden makine ve teçhizata kadar birçok alanda uluslararası piyasalarda mallarını, ürünlerini satabilecek, rekabet edebilecek güçlü bir ülke konumuna doğru gelmiştir ve daha da güçlenerek devam edeceğiz. Bu anlamda Türkiye'de yaşanmış olan son dönemdeki spekülatif gelişmeleri de kayda geçiyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim; bir iktisatçı olarak şu yaşadığımız gelişmenin hiçbir rasyonel gerekçesi yoktur. 'Şöyle bir sebep oldu da bu sebepten dolayı bu kadar büyük bir spekülasyon ortaya çıktı' diyebileceğimiz hiçbir ekonomik gerekçe yoktur. Bunları Türkiye atlatabilecek güce sahiptir. Kararlılıkla bu süreci atlatacağız. Bazılarının ortaya çıkan bu olağan dışı gelişmeyi fırsat bilerek sokakları hareketlendirmeye çalışması gerçekten doğru bir şey değildir. Biz bu anlamda muhalefetin legal, meşru mitinglerle hükümete karşı görüşlerini dile getirmesinin demokrasinin bir gereği olduğuna tabii ki inanırız ama buradan bir kere daha söylemek isterim ki sokakların illegal bazı unsurların gösteri alanı haline getirilmesine başta muhalefet de müsaade etmemelidir. Bu anlamda Türkiye bu süreci aşacak. Aşmanın yolu teenni ile aklıselimle, sabırla bu süreci geçebilmektir. Nihayetinde dövizdeki aşırı oynaklık belli bir noktaya geldi. Şimdi daha da aşağıya doğru gidecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Daha da önemlisi, oynaklık da ortadan kalkarak milletimiz inşallah önünü görebilir noktaya çok kısa bir süre içinde gelecektir."

Numan Kurtulmuş, bu süreçlerde vatandaşın alım gücünde olumsuz anlamda bazı değişmeler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kısa vadede de bunu ortadan kaldıracak, başta hemen önümüzdeki ayın başında uygulamaya girecek asgari ücretin tespiti olmak üzere biz bütün dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi için, madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor, onların alım gücünü ileriye çıkaracak düzenlemeleri yapmakla yükümlüyüz. Ümit ediyorum ki asgari ücrette bütün vatandaşlarımızın, 'Tamam hakkaniyete uygun bir şey oldu' diyebileceği nokta da tespit edilecek. Ayrıca dar gelirli insanlara, kesimlere şimdiye kadar olduğu gibi pandemi süresince, bundan sonraki süreçlerde de destekler verilecek ve bu zor zamanı atlatacağız."

Zor zamanlar geçtiğinde önlerinin aydınlık olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bütün dünyanın yalpaladığı, sadece sağlık bakımından söylemiyorum, ekonomik bakımdan da yalpalandığı, bütün dünyada fiyatların olabildiğince yükseldiği ve insanların dünyanın çok zengin ülkelerinde bile marketlerde ürün bulamadığı dönemlerde Türkiye sağlam şekilde ortada durmuştur, yapısını korumaya çalışmıştır. Evet, belli olumsuz etkilerin biz de altındayız ama bunları aştığımızda önümüzde çok yeni fırsat alanlarının olduğu, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurabilmek için ekonomik alanda da halkımızı rahatlatacak, daha ileriye götürecek, ülkenin daha da fazla gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak önemli fırsatların olduğunu görüyoruz. Hep beraber birlik içerisinde, dirlik içerisinde bu süreçleri aşacağız. İnşallah 2023 ve 2024 seçimleriyle birlikte de Türkiye'nin önü daha da rahatlamış, daha da açılmış şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Kurtulmuş, daha sonra Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da katıldı.

#ak parti# Numan Kurtulmuş# Samsun
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