Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor

27 Kasım 2021 tarihinde icra edilecek resmi ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerinin ardından, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un riyasetinde, "Birlikte Geleceğe" temasıyla, 28 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. Zirve çerçevesinde, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında Teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve işbirliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Teşkilat Dönem Başkanlığı'nı Türkmenistan Devlet Başkanı'na devredeceği Zirve marjında katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.