Bakan Koca'dan 'yeni varyant' açıklaması: Titizlikle izleniyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantla ilgili olarak "Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Kasım 2021 19:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor."