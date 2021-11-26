Gizli mod sizi internette görünmez yapar mı?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan bilgilendirici videoda, tarayıcılarda bulunan "Gizli Mod" seçeneğinin kişileri internette görünmez yapmayacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabından "Gizli Mod" özelliğiyle ilgili bilgilendirici bir video yayımladı.
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Gizli Mod/ Gizli Sekme'nin sadece aynı cihaz kullanımında bir gizlilik sağladığının belirtildiği çalışmada, "Tarayıcı gizli moddayken; internet geçmişinizi, indirme geçmişinizi, giriş bilgilerinizi ve çerezleri kaydetmez. Geçmiş ve çerezler kaydedilmediği için bir sonraki kullanımda önümüze aramalarınızla ilgili reklamlar ve öneriler çıkmaz. Giriş bilgileri ve form bilgileri kaydedilmediği için herhangi bir siteye kullanıcı girişi yaptığınızda, hesabınıza yeniden giriş yapmanız gerekir." denildi.
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Gizli Moddayken; internet servis sağlayıcının, işyeri bilgi işlem görevlilerinin ve ziyaret ettiğiniz web sitesinin aktiviteleri izleyebildiğinin belirtildiği videoda "Gizli Mod, internette gönderdiğiniz ve aldığınız verilerin çalınmasının önüne geçmez ve internet üzerinde yaptığınız işlemlerin takip edilmesini engellemez." denildi.
Çoğu kullanıcı, tarayıcılarda bulunan gizli moda geçiş yaptığında internette görünmez olduğunu düşünse de gizli modda da kullanıcıların hareketleri takip edilebilir.CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) November 26, 2021
Peki tarayıcılarda bulunan gizli modlar ne kadar gizli?🕵️
Detaylar videomuzda. 👇 pic.twitter.com/KdtOLE9HuE