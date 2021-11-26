Gizli mod sizi internette görünmez yapar mı?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabından "Gizli Mod" özelliğiyle ilgili bilgilendirici bir video yayımladı.

- Google arama gizliliği ne sağlar

Gizli Mod/ Gizli Sekme'nin sadece aynı cihaz kullanımında bir gizlilik sağladığının belirtildiği çalışmada, "Tarayıcı gizli moddayken; internet geçmişinizi, indirme geçmişinizi, giriş bilgilerinizi ve çerezleri kaydetmez. Geçmiş ve çerezler kaydedilmediği için bir sonraki kullanımda önümüze aramalarınızla ilgili reklamlar ve öneriler çıkmaz . Giriş bilgileri ve form bilgileri kaydedilmediği için herhangi bir siteye kullanıcı girişi yaptığınızda, hesabınıza yeniden giriş yapmanız gerekir." denildi.

- Gizlilik modu servis sağlayıcının sizi takip etmenizi engellemez

Gizli Moddayken; internet servis sağlayıcının, işyeri bilgi işlem görevlilerinin ve ziyaret ettiğiniz web sitesinin aktiviteleri izleyebildiğinin belirtildiği videoda "Gizli Mod, internette gönderdiğiniz ve aldığınız verilerin çalınmasının önüne geçmez ve internet üzerinde yaptığınız işlemlerin takip edilmesini engellemez." denildi.