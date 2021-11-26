Bakan Koca duyurdu! Bu ülkelerden girişe izin verilmeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.' dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Kasım 2021 21:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."