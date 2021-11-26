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İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 4 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği baskında, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Kasım 2021 21:55
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İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki imal edilerek ülke genelindeki eğlence mekanlarına ve vatandaşlara kargo yoluyla satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Fiziki takip ve çalışmalar sonucu adresleri belirlenen Silivri'deki sahte içki imalathanesi ile etiketleme ve kargo işlemlerinin yapıldığı Beylikdüzü'ndeki depoya eş zamanlı baskın yapıldı.

Ekipler, Silivri'deki imalathaneden sahte içkileri yükleyip Beylikdüzü'ndeki depoya hareket halindeki kamyoneti de yolda durdurdu.

İmalathane, depo ve araçta yapılan aramalarda 4 bin litre sahte alkol, alkol kiti ve etiket ele getirildi.

Baskınlarda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#istanbul# sahte içki
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