AB ülkeleri, 7 Afrika ülkesine seyahatleri askıya aldı

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanı Slovenya tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 27 AB ülkesinin "Acil kısıtlamayı etkinleştirme, Güney Afrika'dan AB'ye tüm seyahatlere geçici kısıtlama getirme, gelen tüm yolculara test yaptırma ve karantina uygulamaları konusunda anlaştığı" belirtilmişti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını doğrulayarak, söz konusu ülkelerden AB ülkelerine gelen yolculara test, karantina ve temas takibi yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Fransa, Rusya, İtalya, Malta ve İngiltere Afrika ülkeleri olan seyahatleri askıya aldı

Fransa Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini'den Fransa'ya yapılan uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığı ifade edilerek, son 14 günde bu ülkelerden gelen yolculardan bildirimde bulunmaları ve Covid-19 testi yaptırmaları istendi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada ise, 28 Kasım'dan itibaren, Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Esvatini, Tanzanya ve Hong Kong'tan Rusya'ya olan seyahatlerin durdurulduğu aktarıldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı yazılı açıklamada, son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibia ve Esvatini'de bulunanların İtalya'ya girişini yasaklayan bir kararname imzaladığını bildirdi.

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Afrika, Namibia, Lesotho, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'den Malta'ya ve Malta'dan söz konusu ülkelere seyahatlerin yarın gece yarısından itibaren geçici olarak durdurulacağını bildirdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı bir açıklamada, 6 Afrika ülkesinin kırmızı seyahat listesine alındığını duyurmuş, Covid-19'un B.1.1.529 mutasyonu nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Esvatini'nin 28 Kasım Pazar günü saat 04.00'den itibaren kırmızı liste kurallarına tabi tutulacağını ifade etmişti.

Leyen, seyahatlerin askıya alınmasını önermişti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen erken saatlerde yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelere Güney Afrika bölgesine yönelik seyahat kısıtlaması getirilmesini önermiş, "Bu yeni mutasyonun oluşturduğu tehlike hakkında daha net bir bilgiye sahip olana kadar, bu ülkelere tüm hava seyahatleri askıya alınmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 adlı mutasyonun Covid-19'un Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu ve tedavilere karşı direnç gösterebileceği tahmin ediliyor. Mutasyonun Belçika'da bir kişide tespit edilmesiyle mutasyonun Avrupa'da yayılabileceği büyük bir endişeye sebep olurken, mutasyonun ayrıca şu ana kadar Hong Kong, İsrail, Güney Afrika ve Botsvana'da görüldüğü biliniyor.