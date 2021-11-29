Kadınların yüzde 20'si erkeklerin yüzde 4'ü şiddet görüyor

Araştırmada fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutlar ayrı ayrı ele alındı. 12-23 Kasım tarihleri arasında "www.benderimki.com" adresi üzerinden yapılan çalışmaya Türkiye genelindeki 15 yaş üzeri farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2 bin 52 kişi katıldı. Sonuçlar şöyle:

> Kadın ve erkeklerden yüzde 12'si eşi veya sevgilisinden şiddet görüyor.

> Kadınların yüzde 20'si kocasından dayak yiyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 4.

> En çok uygulanan fiziksel şiddet "tokat".

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SAKLIYOR

> Fiziksel şiddet görenlerin 10'da biri "Eski sevgilim veya eski kocam beni hala dövüyor" dedi.

> Her üç kişiden biri bunu şiddet gördüğünü saklıyor.

> Dört kişiden biri ise psikolojik şiddete maruz kalıyor.

> Psikolojik şiddet gördüğünü beyan edenlerin oranı erkeklere göre üç kat daha fazla.

> Kadınlar, karşı cinsin kendisine küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözlerle psikolojik baskı uyguladığını söylüyor. Ayrıca başkalarıyla kıyaslanmak da kadınların muzdarip olduğu bir durum...

> Psikolojik baskı görenlerin yüzde 42'si bu duruma bir türlü çözüm bulamıyor. Yüzde 60'ı ise bunun önüne geçmek için nasıl bir destek alması gerektiğini bilmiyor.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ