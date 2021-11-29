YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) raporuna göre terör örgütü YPG/PKK, 850'den fazla şüpheli DEAŞ üyesini serbest bırakmaya hazırlanıyor. Londra merkezli izleme grubu, serbest bırakılacak şüphelilerin çoğunun kuzeydoğudaki Haseke ve doğudaki Deyrizor şehirlerinden olduğunu açıkladı. Şüphelilerin bir kerede mi yoksa toplu halde mi serbest bırakılacağı henüz belli değil.

SOHR'nin raporunda, "Serbest bırakmaya kuzeydoğu bölgesindeki şeyhler ve aşiret büyükleri aracılık edecek" deniyor.

8 BİN DOLARA BIRAKIYOR

YPG/PKK, ABD liderliğindeki koalisyonun desteğiyle Suriye'nin kuzeydoğusunda çok sayıda hapishane işletiyor. Aralarında yabancıların da bulunduğu binlerce DEAŞ üyesi bu cezaevlerinde tutuluyor. İngiliz yayın organı The Guardian'ın yakın tarihli bir raporunda, terör örgütünün DEAŞ üyeleri de dahil olmak üzere tutuklu kişileri 8 bin dolar karşılığında serbest bıraktığı ortaya çıkmıştı.

YPG/PKK'nın bir süredir bölgedeki şeyhleri ve aşiret büyüklerini yatıştırmak için birçok şüpheli DEAŞ üyesini serbest bıraktığı biliniyor.

OSMAN SAĞIRLI