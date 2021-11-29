Uyuşturucuyla mücadelede birinci ülkeyiz

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyonlarla uyuşturucu kullanıcılarına ve tacirlerine göz açtırılmazken söz konusu başarı dünyada da öne çıkıyor. 2021 Dünya Uyuşturucu Raporu'ndaki verilere göre 2019'da dünya genelinde ele geçirilen eroinin yüzde 21'i güvenlik güçlerinin başarısı. Avrupa genelinde 4 milyon 610 bin 81 ecstasy hapa el konuldu. Güvenlik güçleri tarafından Avrupa'nın 1,9 katına karşılık gelen 8 milyon 695 bin 605 ecstasy'i Türkiye tek başına ele geçirdi. Ayrıca, Avrupa'da 15-64 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 28,9'undan yani 83 milyondan fazlasının hayatlarından bir noktasında yasa dışı uyuşturucuları denediği tahmin edilirken Türkiye'de bu oranın ise sadece 3,1.

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Konuyla ilgili Bakanlık "Avrupa, doğudan batıya sevk edilen afyon ve türevlerinin kendi ülkelerine girmesini önleme adına bizimle yoğun bir şekilde iş birliği yapıyor. Fakat kendi coğrafyalarında üretilen uyuşturucuların ülkemize transfer edilmesinin engellenmesi noktasında aynı iş birliğini göstermiyorlar" açıklamasında bulundu. Bu arada, Bakanlık önümüzdeki günlerde uyuşturucuyla mücadelede yeni bir yol haritası hayata geçirecek. Mücadelede öncelik verilmesi gereken alanlar belirlenecek. Alanda gerçekleştirilecek bütün faaliyetler illerin risk durumuna göre yapılacak. Uyuşturucu ile mücadelede eğitim ve önleme faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı şehirlerin tespit edilmesi sağlanacak.

EBRU KARATOSUN