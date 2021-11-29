Kaybolan eski öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı

İki gün önce kaybolan ve Demirözü Barajı yakınlarında ceketi ile telefonu bulunan Recep Yaya'yı arama çalışmalarını sürdüren Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde baraj kıyısında Yaya'nın cansız bedenine ulaştı.

Recep Yaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alına bilgiye göre, Bayburt merkeze bağlı Bayırtepe köyü nüfusuna kayıtlı olan Recep Yaya'nın aracı ile ceketi ve telefonunun Demirözü Baraji yakınında bulunması nedeniyle Bayburt İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri Demirözü Barajı'nda arama yapıldı. Diğer taraftan Yaya'nın kaybolduğu gün Demirözü ilçesine geldiği ve yağmurluk satın aldığı belirtildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Recep Yaya'nın öğretmen olduğu ve 6 yıl önce meslekten ihraç edilmiş, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: bayburtmedya.com