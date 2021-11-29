Karadeniz'de ikinci müjde! Yakında tüm dünya duyacak

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
Öğretmenler mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterdi
Öğretmenler mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterdi
Memur, üniversite otoparkında vurulmuş halde bulundu
Memur, üniversite otoparkında vurulmuş halde bulundu
CHP eski Milletvekili Sevigen partisinden ihraç edildi
CHP eski Milletvekili Sevigen partisinden ihraç edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Aşılıların 6 ayı doldu, korunma süresi aleyhte işliyor'
'Aşılıların 6 ayı doldu, korunma süresi aleyhte işliyor'
'Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlar'
'Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlar'
Meteoroloji'den yeni fırtına uyarısı geldi
Meteoroloji'den yeni fırtına uyarısı geldi
'AFAD sınavında yazılıda başarılı olan 100 kişiden 81'i sözlüde de başarılı'
'AFAD sınavında yazılıda başarılı olan 100 kişiden 81'i sözlüde de başarılı'
Nüfusmatik'le memurla muhatap olmadan işlemler yapılabilecek
Nüfusmatik'le memurla muhatap olmadan işlemler yapılabilecek
Kaçan kedisini almak isterken 5. kattan düşerek ölen doktora veda
Kaçan kedisini almak isterken 5. kattan düşerek ölen doktora veda
İstanbul'da fırtına nedeniyle 4 ölü 19 yaralı
İstanbul'da fırtına nedeniyle 4 ölü 19 yaralı
Belediye başkanının yaşamını yitirdiği kazada bir kişi daha öldü
Belediye başkanının yaşamını yitirdiği kazada bir kişi daha öldü
MEB'den sözleşmeli öğretmenlerin mali hakları ile ilgili önergeye cevap
MEB'den sözleşmeli öğretmenlerin mali hakları ile ilgili önergeye cevap
Yargıtay Başsavcısı, HDP ile ilgili görüşü AYM'ye sundu
Yargıtay Başsavcısı, HDP ile ilgili görüşü AYM'ye sundu
AYM, 'Bakan'dan Eşine VIP Havuz' haberinde muhabiri haklı buldu
AYM, 'Bakan'dan Eşine VIP Havuz' haberinde muhabiri haklı buldu
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Belediye Başkanı rüşvetten gözaltına alındı!
Belediye Başkanı rüşvetten gözaltına alındı!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması... Mağduriyete müsaade etmeyiz
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması... Mağduriyete müsaade etmeyiz
Erdoğan'dan faiz mesajı... Göreceksiniz bu işi başaracağız
Erdoğan'dan faiz mesajı... Göreceksiniz bu işi başaracağız
Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor
Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor
Yemeksepeti 'veriler çalınmadı' dedi, KVKK resen inceleme başlattı
Yemeksepeti 'veriler çalınmadı' dedi, KVKK resen inceleme başlattı
Zamların ardından bu sefer benzin ve motorine büyük indirim yapıldı
Zamların ardından bu sefer benzin ve motorine büyük indirim yapıldı
'KPSS'de 50 puan bile alamayan birisini istisnai kadrodan alıyorlar'
'KPSS'de 50 puan bile alamayan birisini istisnai kadrodan alıyorlar'
Konut fiyatlarına yüzde 45 zam gelecek!
Konut fiyatlarına yüzde 45 zam gelecek!
'Felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetimize güvenin'
'Felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetimize güvenin'
Bilim Kurulu Üyesi'den 'Omicron' varyantını açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi'den 'Omicron' varyantını açıklaması
Soylu annesiyle ilgili gelen soruda gözyaşlarını tutamadı
Soylu annesiyle ilgili gelen soruda gözyaşlarını tutamadı
İkinci el fiyatları uçtu! O araca 900 bin lira istediler
İkinci el fiyatları uçtu! O araca 900 bin lira istediler
MEB'den 'ücretli öğretmen' açıklaması
MEB'den 'ücretli öğretmen' açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Karadeniz'de ikinci müjde! Yakında tüm dünya duyacak

Sabah Gazetesinden Yavuz Donat bugünkü yazısında bizzat görüp incelediği Filyos Limanı ile ilgili önemli bilgiler paylaşırken Karadeniz'de ikinci bir müjdenin daha gelmek üzere olduğunu duyurdu. Türkiye'nin 150 yıllık hayalinin gerçekleşeceğini belirten Donat bu yeni müjdenin bölgenin kaderini değiştireceğinin altını çizdi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 29 Kasım 2021 08:09
Yazdır
Karadeniz'de ikinci müjde! Yakında tüm dünya duyacak

Rüyalar rüyalar... Her şey bir rüya ile başlar... Rüyalar, hayaller, "Vizyon denilen ırmağı besleyen derelerdir."
Emel Sayın, ne kadar da güzel söyler... Nihavend şarkı:
"Rüyalar gerçek olsa."

1972... Sinema filmi... Rejisör Hulki Saner... Kimler rol almadı ki? Hulusi Kentmen'den Müjdat Gezen'e, Saadet Sun'dan Esen Püsküllü'ye kadar.
Bir zamanlar... Cumhuriyetten önce... Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamit'in "Rüyası" vardı:
Karadeniz'de... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde, "Liman yaptırmak."

"Rüya... Hayal... Ufuk... Vizyon... Bölgenin kaderini değiştirecek bir liman."
Sultan öldü... 1918... İstanbul'da ebedi istirahatgahında yatıyor.
Ama... Rüyası, "Gerçekleşiyor."
Büyük ve güçlü Türkiye, "150 yıllık hayali" gerçeğe dönüştürüyor.

Müjdeler olsun
Şunun şurasında ne kaldı? 2023, kapıya dayandı... Cumhuriyet'in 100'üncü yılı... Coşkuyla kutlayacağız.
1973... Cumhuriyet'in 50'nci yılını kutlarken... "50'nci Yıl Marşı'nı" söylemiştik:
"Müjdeler var yurdumun toprağına taşına,
Erdi Cumhuriyetim 50 şeref yaşına."

Bugün... Bizim de bir "Müjdemiz" var... Hem de "Büyük müjde."
Türkiyem... Arayan, çalışan, üreten ülkem... Karadeniz'de, "İkinci doğalgaz rezervi" buldu.
"Büyük olay... Moralleri yükseltecek bir başarı... Hazine." Ama henüz duyurulmadı... Yakında "Resmen" açıklanacak... Ve bütün dünyanın bilgisi olacak.
Geldik... Öğrendik... Sevindik... "Türkiye, bu büyük müjdeyi" bizden duysun istedik.

Bölgenin kaderi değişiyor
Filyos... Türkiye'nin, "Üçüncü büyük limanı" olacak.
30 bin kişi istihdam edilecek... Dolaylı olarak, 100 bin kişi ekmek yiyecek.
Yıllık kapasite... İndirme, yükleme... 25 milyon ton.

Rıhtım... 3 kilometre uzunluğunda.
5 büyük, 8 orta büyüklükte, 13 gemi aynı anda, "İndirme, yükleme" yapabilecek.
"Havaalanı" gibi işleyecek... Bütün işlemler, bilgisayar yazılımları ile programlanacak, dakik olarak gerçekleştirilecek... Gemi, günlerce, "Açıkta" beklemeyecek... Bulunduğu limandan yola çıkarken, Filyos limanına ne zaman gireceği belli olacak... Konteynerler boşaltma ve yeniden yükleme için hazır bekleyecek. Böylece masraflar minimuma inecek.

İşte Büyük Türkiye
Türk siyasetine, "Büyük Türkiye" sözü Süleyman Demirel ile girdi.
Rahmetli, "Böyük Türkiye" derdi... "Böyük düşüneceksin" diye devam ederdi.
Filyos... "Büyük Türkiye'ye... Atatürk'ün modern Türkiye'sine" yakışan bir büyük eser:

Toplam yatırım arazisi... 6 milyon metrekare.
2 milyon metrekare liman... "Altyapı inşaatı bitti."
Endüstri bölgesi... 2 milyon metrekare... 1 milyon metrekaresi TPAO'ya teslim edildi... Altyapı tamamlanmak üzere... Kısa süre içinde doğalgaz işleme rafinerisi inşaatı başlayacak... Karadeniz'den çıkan doğalgaz burada, "İşlemden" geçecek... Ve "Marmara Boru Hattı'na" bağlanacak... Konutlarımızda, kendi gazımızı yakacağız, sanayide kendi gazımızı kullanacağız.

Endüstri bölgesinin diğer 1 milyon metrekaresi... "Fabrikalar... Ve Serbest Bölge."
Geriye kaldı, 2 milyon metrekare... "Yeşil alan... Sağlık bandı... Sosyal tesisler... Hastane... Otel... Alışveriş merkezi... Spor kompleksi."


Gurur duyulacak bir eser
Siyasetçiler... O parti bu parti... "Anavatan, Doğruyol, Sosyal Demokrat Halkçı Parti... Özal, Demirel, İnönü."
Geçmişte hepsi de, "Filyos'tan" söz ettiler.
Tek parti iktidarı... Koalisyonlar... Seçim dönemlerinde, "Zonguldak mitinglerinde" aynı konu seslendirildi:
-İktidar olacağız... Filyos'a liman yapacağız. "Filyos aşkıyla" çok siyasetçinin saçları ağardı... Bunlardan biri de Köksal Toptan.
"Filyos'a gideceğimizi" söyleyince... Heyecanlandı... "Ben de geliyorum" dedi... Sabah buluşmak üzere sözleştik.
Ama... Gece... Ateşi yükseldi... Sabah, biz Filyos'un yolunu tutarken, Köksal Toptan, "Hastanedeydi... Korona şüphelisi."
Neyse... Çok şükür... Testi "Negatif" çıktı... Ağır grip.
Geçmiş olsun... Hasta yatağında iken bile bizi sık sık aradı... Sordu... "Nasıl? Gördün mü? Beğendin mi?" Beğenmek ne kelime... Filyos'a, bu dev eserle, bunu başaran ülkemle gurur duydum.

Aşkla çalışınca
Bıkmadan usanmadan, engellere çengellere aldırmadan, "Yapamazsın" diyenlere kulak asmadan... Ararsan... Bulursun.
Yeter ki... Kerem'in Aslı'ya... Ferhat'ın Şirin'e duyduğu aşkla... İnançla ve inatla... Ara.
Türkiye aradı ve... Karadeniz'de, "Tarihin en büyük doğalgaz rezervini" buldu... 320 milyar metreküp.

"Kuyuda" çalışmalar devam ediyor.
2023... "Kendi gazımız" evlerimize gelecek.
Filyos'ta... Büyük yatırımın limanında... Ay-yıldızlı gemiler... İsimleri Fatih, Yavuz ve Kanuni... "150 kilometre uzaktaki ana sondaj gemisine" malzeme taşıyorlar.

500 yıllık "önlem"
Filyos Çayı... "Bolu Dağları'ndan" gelen su, kıvrım kıvrım dolaşarak, Karadeniz'e ulaşıyor.
"Dolaşırken... Akarken" Filyos'ta, "Dev yatırımın" yapıldığı arazinin ortasından geçiyor.
Burası, "Sel ağzı bölgesi."

Dikkat! Son 500 yılın, "Yağışları" incelendi... Büyük bir "Arşiv çalışması."
Ve... Filyos Çayı'nın kenarına, "Taşkından koruma setleri" yapılması kararlaştırıldı... Ayrıca, "Köprüler, köprüler."
"Çalışmalar" sürüyor... Aralıksız... Bölgede, "Kuleler... Sondaj ve iş makineleri... Şehir içi trafik gibi."

KAPAT [X]


Çevreye duyarlı

Anlatmakla bitmez... Yatırım öylesine büyük ki... "Bölgenin lokomotifi."
Bölgedeki sanayi tesisleri, "Bacasız" olacak... TEMA Vakfı da devrede.
Euro ile Dolar ile ithal ettiğimiz, "Her şey " Filyos'ta üretilecek.
Demiryolu bağlantısı... "Evet, o da var."

2 fabrika... 500 bin metrekarelik... "Entegre" tesisler olacak... Afrika'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya ihracat... 2022'de temelleri atılacak.

Teşekkürler
Tosyalı Grubu... Mühendisler... Yüzlerce işçi... 2 milyon metreküp kazı... 3 milyon metreküp dolgu.
50 metre genişliğinde... 3 kilometre uzunluğunda... Ağaçlandırılmış yol.
Yeşil bir coğrafya... İçinde, "Kuş cenneti" bile olan proje.
Geze geze bitiremiyoruz.
Fuat Tosyalı ile... Şerif Tosyalı ile konuşuyoruz... Kutluyoruz.

Şantiyenin başındaki mühendis Ramazan Yücel... Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman... Mühendisler... Teknik elemanlar...
Bütün gününüzü bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.

YAVUZ DONAT

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#karadeniz# ikinci müjde# gaz
Gıda Komitesi Bakan Elvan başkanlığında toplandı, çiğ süt satış fiyatı belirlendi
Gıda Komitesi Bakan Elvan başkanlığında toplandı, çiğ süt satış fiyatı belirlendi
Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı
Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı
Yeşil hidrojen enerjisi ve Türkiye'nin potansiyeli
Yeşil hidrojen enerjisi ve Türkiye'nin potansiyeli
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu
MÜSİAD Başkanı: Kurdaki oynaklık nedeniyle ürünü fiyatlayamama problemi var
MÜSİAD Başkanı: Kurdaki oynaklık nedeniyle ürünü fiyatlayamama problemi var
Zamların ardından bu sefer benzin ve motorine büyük indirim yapıldı
Zamların ardından bu sefer benzin ve motorine büyük indirim yapıldı

Bu Habere Tepkiniz

Sendika üyelik ve istifa işlemleri e-Devlet üzerinden alınacaktı

Sendika üyelik ve istifa işlemleri e-Devlet üzerinden alınacaktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan ve sendika üyelik - istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayacak olan çalışma 1,5 yıldır sonuçlandırılamadı.
9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-ceh-egitimi
AFAD Başkanlığı, sözlü sınav sonuçlarına yönelik tepkiler için açıklama yaptı

AFAD Başkanlığı, sözlü sınav sonuçlarına yönelik tepkiler için açıklama yaptı

AFAD Başkanlığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına yönelik eleştirilere cevap verdi. Başkanlıktan yapılan açıklamada yazılı sınav listesinde yer alan ilk 100 adayın 81'inin sözlü sınavda başarılı olduğu belirtildi ve "Sözlü sınava yönelik yapılan itirazların değerlendirme süreci devam etmektedir." denildi.
Sınavlara hazırlananlar için son iki gün

Sınavlara hazırlananlar için son iki gün

https://www.kitapsec.com/Konu/Gunun-Firsati.html
AYM'den, geriye dönük maaş ödemelerinde faize ilişkin önemli karar!

AYM'den, geriye dönük maaş ödemelerinde faize ilişkin önemli karar!

Tutuklu bulunan üsteğmene AYM'den güzel haber! Maaşı faizi ile birlikte ödenmeli
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan 'örgütle irtibatlı kamu çalışanlarına' ilişkin genelge için önemli karar

Danıştay'dan 'örgütle irtibatlı kamu çalışanlarına' ilişkin genelge için önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, "Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında" konulu, 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin mevzuata ve hukuka uygun olduğu kararını onadı.
Teknik personel şoför kadrosunda çalıştırılabilir mi?

Teknik personel şoför kadrosunda çalıştırılabilir mi?

Teknik personel genel idari hizmetler sınıfında şoför olarak çalıştırılabilir mi?
Yaygınlaştırılan sözleşmeli istihdamında üç hususa düzenleme şart!

Yaygınlaştırılan sözleşmeli istihdamında üç hususa düzenleme şart!

Cumhurbaşkanlığı yaygınlaştırdığı sözleşmeli personeli alımlarında yasal zeminin sağlamlaşması için birkaç konuda seri düzenlemeler yapması şart!
Danıştay, daire başkanlığından alt göreve geçişte birimin hassasiyetine dikkat çekti!

Danıştay, daire başkanlığından alt göreve geçişte birimin hassasiyetine dikkat çekti!

Danıştay İkinci Dairesi, üniversite daire başkanının takdir hakkı gözetilerek alt görev olan fakülte sekreterliği görevine atanmasının hukuka uygun olduğuna hükmetti!
Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2021.
Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı

Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 4 Aralık 2021 Cumartesi akşamı TRT 1'de...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Haftanın fırsat ürünleri (29-03)

Haftanın fırsat ürünleri (29-03)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri