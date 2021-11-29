Yapılandırma fırsatında son gün yarın

Yapılandırmada prim borçlarının ilk taksit ödeme süresi de yarın doluyor. Borcunu yapılandıran vatandaşların yasanın sağladığı avantajlardan yararlanabilmesi için borcunun taksini 30 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor. İkinci taksit son ödeme tarihi de 31 Aralık'ta sona erecek. Borç ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi kurumun anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılıktan da yapılabiliyor.

7 MİLYONU GEÇTİ

Yapılandırma kanunu kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların sayısı 7 milyonu geçerken, 1 milyon 190 bin vatandaş Nisan 2021 ve önceki döneme ait kesinleşen sigorta, GSS, işsizlik sigorta primi, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, Bağ- Kur sigortalısının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı. Yapılandırma kanundan yararlanan mükellef sayısı da 5.9 milyona ulaştı. Bu kapsamda yaklaşık 155 milyar liralık borç yapılandırıldı, 1 Kasım itibarıyla da 46.2 milyar liralık tahsilat gerçekleştirildi.

GELİR TESTİ İÇİN DE SÜRE DOLUYOR

BUGÜNE kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek.

HAZAL ATEŞ