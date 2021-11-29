yağ aldırırken# canından oldu

Obezite tanısı konulan 55 yaşındaki kadın yağ aldırma sırasında bağırsaklarının kesildiği ortaya çıktı. Yoğun bakımda 55 gün yaşam savaşı veren kadın hayatını kaybetti. Olay 9 Ocak günü meydana geldi. 55 yaşındaki Melahat Korkmaz İstanbul Eyüp'te bulunan özel bir hastaneye giderek muayene oldu. Yapılan tetkikler sonrası genç kadına obezite teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi.

8 SAATLİK YAĞ ALMA AMELİYATI

Yağ aldırma ameliyatının yapılmasına karar verilen Melahat Korkmaz birkaç gün sonra ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 8 saat süren ameliyat sonrası vücudunda şişmeler ve karın ağrısı devam eden Korkmaz'ın yoğun bakıma alınmasına karar verildi. Hastane yoğun bakım ünitesi olan başka bir hastaneye sevk edilen kadın yaklaşık 55 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

BAĞIRSAKLARI DIŞARIDA GEZDİ

Melahat Korkmaz'ın ameliyat sırasında bağırsağının 5 yerden delindiği, vücudunun bu nedenle iltihap oluşturduğu ve şoka giren vücudun diğer organlarını zedelediği ortaya çıktı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 5 çocuk annesi kadının ailesi, olayla ilgili hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde Melahat Korkmaz'ın ameliyat sonrası bağırsağının dışarıda kaldığı yoğun bakıma gönderileceği gün iltihabın kuruması için dışarı çıkarılan bağırsağın daha sonra içeri alındığı iddia edildi. ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hasta yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR