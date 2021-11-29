Uyuşturucu ticaretinin gözü 'UYUMA'

Dünyada örneği bulunmayan UYUMA uygulaması ile birlikte vatandaş gördüğü uyuşturucu ticaretini ya da üretimini video, fotoğraf veya mesaj yoluyla kolay bir şekilde ihbarda bulunabiliyor.

Bildirim yapanın bilgileri ve numarası, soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler ile paylaşılmıyor. Güvenlik birimlerinin sokaktaki gözü olan uygulamayı bugüne kadar 473 bin 937 kişi Google Play Store ve Apple Store'dan cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara polis ve jandarma birimleri anında müdahalede bulundu.

ÖMER ÇETİN