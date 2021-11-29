İTÜ'lü akademisyene NATO'dan yeni misyon

Mekanik Sistemler, Gereçler ve Yapılar Teknik Komitesi ülke temsilciliği vazifelerini de yürüten Nikbay, 2016'da NATO Bilim ve Teknoloji Tertibi tarafından "Genç Katılımcı" mükafatına, 2017'de de Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından "Akademi Üyeliği" mükafatına layık görüldü.

AVT Paneli kapsamında hala 9 takviye projesi yürütülüyor. Bu projelerden biri de Glasgow Üniversitesi ve İTÜ iş birliğiyle yürütülen ve Prof. Dr. Melike Nikbay'ın yöneticisi olduğu "Düzlemsel Olmayan Taşıma Sistemlerinin Türbülans ve Aerodinamik Optimizasyonu" isimli proje. 2018-2022 yılları ortasında devam eden AVT-SP-002 numaralı proje kapsamında insansız muharip hava araçlarının geliştirilmesine yönelik olarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği, yapısal tasarım ve optimizasyon çalışmaları İTÜ Hava Uzay Çok-Disiplinli Tasarım Optimizasyon Laboratuvarı AeroMDO Lab takımı tarafından gerçekleştirilmekte olup, üretim ve deneysel çalışmalar Glasgow Üniversitesi'ne ilişkin De Havilland Ulusal Rüzgar Tüneli tesisinde yapılıyor.