Dolar 12,70 TL'ye yükseldi
Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ateşi yükselen dolar kurunda haftanın ilk iş günü hareketlilik sürüyor. 29 Kasım 2021 Pazartesi günü dolar günü 12,70 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|12,4440
|12,4450
|12,7060
|12,7070
|Avro
|14,0640
|14,0650
|14,3200
|14,3210
|Sterlin
|16,5820
|16,6650
|16,8710
|16,9560
|İsviçre Frangı
|13,4610
|13,5290
|13,6970
|13,7660
|ANKARA
|ABD Doları
|12,4140
|12,4940
|12,6760
|12,7560
|Avro
|14,0240
|14,1040
|14,2800
|14,3600
|Sterlin
|16,5220
|16,7320
|16,8110
|17,0210