MHP'li Akçay: Türkiye'de kesinlikle kriz yok

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay "Türkiye'deki ihracat, istihdam üretim verileri gayet iyiyken, dünya piyasalarından olumlu sinyaller gelirken ne oldu da dolar bir anda 13 TL'ye yükseldi? Bunun bir tek açıklaması var. Ekonomik spekülasyon ve operasyon. Doların yükselmesinde hiçbir ekonomik gerekçe yoktur. Kesinlikle bir kriz ortamı olmamıştır ve yoktur. Milli çıkarlarımıza sahip çıkmamızın acısını döviz artışıyla ödetmeye çalışıyorlar" dedi.

MHP'nin "Adım Adım 2023-İl İl Anadolu" buluşmaları Denizli'de devam etti. Programda konuşan Akçay, "Bu saldırılar, Türkiye'yi durdurma ve küçültme planının bir parçasıdır, bağımsız Türkiye'ye diz çöktürme çabasıdır. Tekrar ifade ediyoruz ki kimse boşuna heveslenmesin" dedi.