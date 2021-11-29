Eskişehir'de yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 24 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 09:46
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 24 şüpheliyi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız