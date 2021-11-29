Halen görevde olan 7 katip ile 1 İKM'ye FETÖ'den gözaltı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Kasım 2021 09:47
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyede görevli 7 katip ve 1 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız