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Soylu annesiyle ilgili gelen soruda gözyaşlarını tutamadı

Esra Elönü'nün 24 TV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan Süleyman Soylu, annesiyle ilgili gelen soru üzerine, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Kasım 2021 10:30
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katıldı.

"ANNENİZİN SİZE ETTİĞİ DUA NEYDİ"

Siyasetten özel hayatına dair birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Soylu'ya, "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusu soruldu.

"ANNELER HER ZAMAN GÜZEL DUA EDER"

Gelen soru üzerine gözleri dolan Soylu, "Anneler her zaman güzel dua eder." diyerek, duygu dolu anlar yaşadı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

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#soylu# annesi# gözyaşları
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