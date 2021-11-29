Necmettin Batırel: 2022'de ekonomi şahlanacak

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir yazı kaleme aldı. Batırel yazısında, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki turizm gelirlerine ve BAE gibi ülkelerle yaptığı anlaşmalara dikkat çekerek 2022'de ekonominin düzeleceğini belirtti.

"Cari fazla verince problem kökünden ortadan kalkacak."

Necmettin Batırel, yazısında yabancı yatırımcıların akın akın geldiğini söyleyerek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cari açık veren Türk ekonomisinin en zayıf karnı dalgalı kur sistemidir. Özellikle enerji ve gıda sektörlerinde ithalata bağımlı olmamız dolayısıyla dolardaki oynaklık büyük baskı meydana getiriyor. Bizi buradan vurmaya çalışıyorlar. 2022'de cari fazla verir hale gelince problem kökünden ortadan kalkacak.

Yabancı yatırımcılar akın akın geliyor. Son 1 ayda tam 1,2 milyar dolarlık hisse satın aldılar. Yerli yatırımcı TL'ye geçip, yağmur gibi pozisyon açıyor...

2022'DE EKONOMİ ŞAHLANACAK

Daha önce yurt dışına kaçırılan paralar yüksek kur avantajıyla ülkeye geliyor. BAE ile Merkez Bankası arasında yeni bir swap anlaşması imzalanmak üzere...

2022'de ekonomi şahlanacak. Muhalefet bu tabloyu gördü çıldırdı, seçim diye çırpınıyor. Korkunun ecele faydası yok. 2023'de Cumhur İttifakı'nın zaferiyle siyasi hayattan silinecekler..."